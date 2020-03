Schriesheim. (fjm) Der 441. Mathaisemarkt findet Stand Montagvormittag wie geplant von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. März, statt. "Ich sehe gegenüber Freitag keine veränderte Lage", sagte Ordnungsamtsleiter Achim Weitz am Montagvormittag auf Nachfrage. Wenig später veröffentlichte die Schriesheimer Stadtverwaltung via Facebook eine Meldung, dass das Fest wie vorgesehen stattfinden werde – allerdings unter Vorbehalt.

Denn die weitere Entwicklung der Infektionszahlen mit dem neuartigen Corona-Virus im Rhein-Neckar-Kreis müsse abgewartet werden, so das Ordnungsamt. "Wir befinden uns im Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landratsamts", so Weitz. Am Nachmittag fand eine interne Besprechung der Verwaltung mit Feuerwehr und Vertretern der Polizei im Rathaus statt, um die weiteren Vorbereitungen abzustimmen.

Entscheidung über Absage liegt derzeit noch bei der Stadt

Das Ergebnis blieb unverändert: Die Stadt will das Fest stattfinden lassen. "Wir werden nicht mit einer Absage voranpreschen", sagte Weitz. "Solange keine Bundesligaspiele abgesagt werden, findet auch der Mathaisemarkt statt." Die Situation werde aber jeden Tag neu bewertet.

Frederick Mersi zum Umgang mit dem neuartigen Corona-Virus Die Stadtverwaltung hat mit ihrer Mitteilung am Montag ein klares Zeichen für den Mathaisemarkt gesetzt. Nach den heftigen und teilweise leider völlig überzogenen Reaktionen auf die Festzug-Verlegung wegen einer Sturmwarnung im vergangenen Jahr wollen sich Bürgermeister Hansjörg Höfer und seine Mitarbeiter offenbar nicht ein weiteres Mal dem Vorwurf aussetzen, sie hätten zu viel Vorsicht walten lassen. Klar ist damit: Bleibt die Entscheidung der Stadt überlassen, findet der 441. Mathaisemarkt statt – Corona-Virus hin oder her. Doch genau das könnte sich bis zum Freitagmorgen täglich ändern. Falls das Landesgesundheitsamt neue Empfehlungen für Großveranstaltungen herausgibt und die Behörden darauf drängen, kann sich die Stadt einer Absage kaum verwehren. Die Zeit bis zur Krönung könnte für die Beteiligten und Organisatoren also zu einem Nervenkrieg werden – auch weil mit einer Absage enorme finanzielle Verluste, unter anderem für Schausteller und Straußwirte, verbunden wären. Dabei ist die Haltung der Stadtverwaltung grundsätzlich richtig: nicht verrückt machen lassen, Hygiene-Hinweise beachten und weiterhin die letzten Vorbereitungen für das Fest treffen. Denn ein Verzicht auf den Mathaisemarkt wäre ein schwerer Schlag für die Schriesheimer Seele. Mit einer solchen Entscheidung will Höfer wohl kaum in die Stadtgeschichte eingehen.

Eine Sprecherin des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis sagte am Montag auf Nachfrage, die Entscheidung über eine mögliche Absage von Großveranstaltungen liege derzeit bei den Organisatoren – im Falle des Mathaisemarkts also bei der Stadt Schriesheim. "Dazu gibt es einen Leitfaden zur Risiko-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts", so die Sprecherin. Bis zum Montagabend gab es noch keine Empfehlung des Landesgesundheitsamtes, Großveranstaltungen grundsätzlich abzusagen. Sollte dies der Fall sein, wären die Veranstalter dazu angehalten, diese zu beachten.

Obwohl es für Straußwirte, Besucher, Ehrenamtliche und die 42 Schausteller also derzeit gut aussieht, ist eines sicher: "Es ist ein Thema, das die Republik spaltet", sagte Bürgermeister Hansjörg Höfer am Montagvormittag. Man wolle sich nicht verrückt machen lassen. "Ich gehe fest davon aus, dass der Mathaisemarkt stattfindet." Mit internationalen Messen, die wegen des neuartigen Corona-Virus abgesagt wurden, könne man sich nicht vergleichen, sagte Höfer. Des Weiteren habe er mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) gesprochen. In der Quadratestadt waren am Montag drei Corona-Fälle bekannt, alle Infektionsketten seien jedoch nachzuvollziehen. Auch deswegen appellierte der Bürgermeister, Ruhe zu bewahren.

In der Zwischenzeit gehen die Vorbereitungen und Planungen weiter. Für die Verantwortlichen mache es keinen großen Unterschied, einen "Mathaisemarkt auf Vorbehalt" zu organisieren, so Ordnungsamtsleiter Weitz. "Wir freuen uns darauf." Konkrete Maßnahmen zum Schutz vor weiteren Infektionen seien bisher nicht geplant. "Wir werden aber schauen, dass zum Beispiel die Toiletten mit ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten ausgestattet sind", so Weitz.

Schon 2019 waren die Organisatoren vor eine große Herausforderung gestellt worden, als der Festzug wegen einer Sturmwarnung verschoben wurde. Diese kurzfristige Entscheidung sei "viel krasser" gewesen, sagte Karina Mayer, Mitglied des Festzug-Komitees.

Update: Montag, 2. März 2020, 19 Uhr