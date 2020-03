Schriesheim. (fjm) Der 441. Mathaisemarkt findet Stand Montagvormittag wie geplant von Freitag, 6., bis Sonntag, 15. März, statt. "Ich sehe gegenüber Freitag keine veränderte Lage", sagte Ordnungsamtsleiter Achim Weitz am Montagvormittag auf Nachfrage. Wenig später veröffentlichte die Schriesheimer Stadtverwaltung via Facebook eine Meldung, dass das Fest wie vorgesehen stattfinden werde – allerdings unter Vorbehalt.

Denn die weitere Entwicklung der Infektionszahlen mit dem neuartigen Corona-Virus im Rhein-Neckar-Kreis müsse abgewartet werden, so das Ordnungsamt. "Wir befinden uns im Austausch mit dem Gesundheitsamt des Landratsamts", so Weitz. Für Montag, 14 Uhr, sei eine interne Besprechung der Verwaltung angesetzt, um die weiteren Vorbereitungen zu besprechen. "Wir werden aber nicht mit einer Absage voranpreschen", so Weitz. "Solange keine Bundesligaspiele abgesagt werden, findet auch der Mathaisemarkt statt."

Eine Sprecherin des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis sagte am Montagvormittag auf Nachfrage, die Entscheidung über eine mögliche Absage von Großveranstaltungen liege derzeit bei den Organisatoren – im Falle des Mathaisemarkts also bei der Stadt Schriesheim. "Dazu gibt es einen Leitfaden zur Risiko-Einschätzung des Robert-Koch-Instituts", so die Sprecherin. Eine Handlungsempfehlung des Landesgesundheitsamtes ist aber bisher nicht ausgesprochen worden. Sollte dies der Fall sein, wären die Veranstalter dazu angehalten, diese zu beachten.