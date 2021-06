Schriesheim. (pol/mare) Ein Mann hat am Mittwochabend Polizisten mit einer Armbrust bedroht. Das teilen die Beamten mit.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen geriet der Mann mit einer Frau in der Straße "Schmale Seite" in Streit, wobei er sie auch mit einer Armbrust bedroht haben soll. Nachdem die Polizei gegen 20.30 Uhr verständigt worden war, wurden sechs Streifen zum Ort der Auseinandersetzung beordert, wo sie auf den bewaffneten Mann trafen. Er wurde aufgefordert, die geladene Armbrust abzulegen, was er aber nicht tat.

Die Beamten gaben einen Warnschuss ab und nutzten daraufhin eine günstige Gelegenheit aus, überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Er wurde zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Armbrust wurde sichergestellt.

Bei seiner Festnahme leistete der 56-Jährige massiven Widerstand, sodass zwei Beamten verletzt wurden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.