Von Maren Schenk

Schriesheim. "Einer der Höhepunkte unseres diesjährigen Sommerfests ist die offizielle Eröffnung des ‚Grünen Klassenzimmers‘", sagte Jürgen Sollors, Schulleiter des Kurpfalz-Gymnasiums Schriesheim (KGS), und schritt zur Tat, durchschnitt das Band, das den neugestalteten Bereich des Pausenhofes abgetrennt hatte, und enthüllte die neuen Holzbänke.

Aber es gab noch mehr zu entdecken für die zahlreichen Gäste des Schulfests, das dieses Jahr unter dem Motto "X-press yourself" stand: So wurden Ergebnisse und Bilder von vielen der 50 Projekte gezeigt, mit denen sich die Schüler in den Tagen zuvor beschäftigt hatten. Sollors freute sich, dass "nicht nur Lehrer die Projekte betreut hatten, sondern auch einige Schüler Projektleiter waren" - so beim Projekt Filmkritiken, Floorball, Rugby oder Beauty-Lounge. Viele Schüler mit ihren Familien und Lehrer - einige ebenfalls mit ihren Familien - nutzten das Sommerfest, um sich umzuschauen und in ungezwungener Atmosphäre außerhalb des Schulalltags auszutauschen.

An Stellwänden in der Aula konnte man zum Beispiel entdecken, wo die Mountainbiker gefahren sind, Schreibproben vom Projekt "Handlettering" bewundern, Informationen zum Bierbrauen lesen oder Bilder vom Yoga-Projekt betrachten. Auch Stadtarchivar Dirk Hecht beteiligte sich wieder, diesmal mit dem Projekt Archäologie: Da wurden Ausgrabungen nachgestellt und mit Feuersteinen gearbeitet. Einen Stand hatte der Verein der Freunde des KGS, informierte dort über Projekte und warb um neue Mitglieder. Wie abwechslungsreich die Projekte waren, zeigten auch die Ausstellungen im ersten Obergeschoss. Dort konnten die Besucher Filme schauen, die Schüler gedreht hatten, oder sich informieren über "The best of two worlds: Great Britain and USA". Hier hatten die Schüler unter anderem lustige amerikanische Gesetze entdeckt: So sei es in Texas verboten, Graffiti auf Kühe zu sprühen, die einem nicht gehören.

Draußen vor der Außenbühne waren die Tische und Bänke gut besetzt, noch besser allerdings die liebevoll verzierten Holzbänke des neuen "Grünen Klassenzimmers", da diese größtenteils im Schatten stehen. Auch das neue Spielhaus war gut "besucht". Damit ist die Neugestaltung dieses Pausenhofteils fertig; letztes Jahr wurden bereits Klettergerüst und Balancierschlange eingeweiht.

Zusammen mit der Werkstattschule Heidelberg hatten Schüler der Klassen 9c und 10c mit den Lehrern Daniel Hoch, Bele Rommel und Carsten Albert sowie Schulsozialarbeiter Udo Heidrich über ein Jahr an dem Projekt gearbeitet. Albert dankte den zahlreichen Unterstützern und Spendern - und auch der Stadt Schriesheim. Das neue Klassenzimmer im Freien mit den Bänken, Tischen sowie einer Tafel sei sehr beliebt und seit dem Beginn der Nutzung vor rund drei Wochen immer ausgebucht, berichtete der stellvertretende Schulleiter Hans-Peter Kohl.

Sollors stellte drei neue Lehrerinnen vor, die ab dem nächsten Schuljahr das Kollegium verstärken: Ursula Fuchs (Deutsch, Mathe), Verena Gan (Chemie, Französisch, Geschichte) und Lisa Schneider (Mathe, Chemie). Der Schulleiter bedankte sich dann bei den ehemaligen Schülersprechern Noah Platte, Jana Kilian, Mergita Musa und Hevi Colak (alle bald J2) und stellte die neuen Schülersprecher vor, die kurz vor den Projekttagen gewählt wurden: Malena Voß, Theresa Jürgens, Leo Günther (alle bald J1). Sie wollen ihre Mitschüler mehr einbeziehen und zum Beispiel bei den Motto-Tagen mitbestimmen lassen (weiterer Bericht folgt).