Schriesheim-Altenbach. (pri/mare) Am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr ist auf einem Weg oberhalb der Kreisstraße K4122 in Kohlhof bei Altenbach ein Müllwagen in eine Böschung gestürzt. Das berichtet die Polizei.

Ein 63-jähriger Mann war gegen 10 Uhr mit einem Müllfahrzeug der AVR von Heiligkreuzsteinach in Richtung Altenbach unterwegs. Um die Anwesen der Siedlung Kohlhof zu erreichen, musste er einen schmalen Verbindungsweg befahren. Dabei kam er nach rechts vom Weg ab und fuhr sich zunächst im unbefestigten Fahrbahnrand fest. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug nach rechts um und blieb schließlich im Abhang liegen. Der 63-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Müllwagen stürzt bei Kohlhof in böschung - die Fotogalerie













Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der entstandene Flurschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Freiwilligen Feuerwehren Heiligkreuzsteinach, Lampenhain sowie Schriesheim waren mit 4 Fahrzeugen zur Unterstützung der Bergung des umgekippten Müllfahrzeugs an der Unfallstelle. Die K4122 musste während der Bergung vorübergehend gesperrt werden.

Update: Dienstag, 24. November 2020, 13.48 Uhr