Schriesheim-Altenbach. (max) Altenbach ist weiß bestäubt. Für die meisten ist es ein Grund zur Freude, wenn es das erste Mal im Jahr schneit. Da es in den vergangenen Jahren aber immer mal wieder zu Verzögerungen beim Räumen in Altenbach kam, war der Unmut teilweise groß. Gerade bei den steilen Seitenstraßen des Ortsteils konnte die glatte oder zugeschneite Fahrbahn zu gefährlichen Situationen führen.

Nicht so in diesem Jahr, wie Ortsvorsteher Herbert Kraus merklich erfreut berichtet: "Es läuft alles wunderbar." Da eine Verwaltungsmitarbeiterin krankheitsbedingt ausgefallen sei, nehme er schon den ganzen Morgen die Anrufe entgegen. In den Vorjahren habe das Telefon "ununterbrochen geklingelt", weil viele Anwohner Beschwerden meldeten.

In diesem Jahr seien es genau zwei Anrufe gewesen, so Kraus. "Es hat ordentlich geschneit, und unsere Männer kommen kaum nach, aber es scheint alles zu klappen", erklärte er. Die Mitarbeiter seien "pausenlos auf Achse". Das Team vom Bauhof sei schon "ungefähr um 4 Uhr" gestartet, um den Altenbachern einen einigermaßen unbeschwerten ersten Schneetag zu ermöglichen.