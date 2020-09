Schriesheim. (keke) "Wein dort genießen, wo er angebaut wird und wächst": So lautete seit 1997 das Motto, mit dem Schriesheims Winzer zur alljährlichen Weinwanderung einluden. Doch im Corona-Jahr ist auch hier diesmal vieles anders. Die traditionelle Wanderung musste aus gesundheitlicher Fürsorge bereits vor längerer Zeit abgesagt werden.

"Doch muss man wegen Corona wirklich alles ausfallen lassen? Oder gibt es nicht doch eine Möglichkeit, die Tradition in einer anderen Form durchzuführen?", dachten Bürgermeister Hansjörg Höfer, Torsten Filsinger von der Städtischen Wirtschaftsförderung und dem Stadtmarketing gemeinsam mit Joachim Müller vom Verkehrsverein und den der Winzergenossenschaft angeschlossenen Weinbauern laut nach. Denn, so Winzer Johannes Teutsch vom gleichnamigen Weingut: "In den Weinberg gehen und dort Seite an Seite der Reben zu trinken, ist das in Schriesheim am meisten verbreitete Hobby."

Das Brainstorming lohnte sich. Zwar wird es die Weinwanderung in diesem Jahr nicht in der gewohnten, dafür aber in einer anderen, durchaus attraktiven Form geben. In einer konzertierten Aktion haben die Weingüter Georg Bielig, Max Jäck, Johannes Teutsch, Philipp Wehweck, Matthias Schmidt ("Rosenhof Ladenburg") gemeinsam mit Christiane Majers "Weinscheuer" und Wilhelm Müllers "Weinstube" sowie Weinberater Ronny Grüber von der Winzergenossenschaft Schriesheim ein acht Weine umfassendes "Paket" zusammengestellt.

Weinfreunde können den Karton zum Preis von 65 Euro ab 23. September im Internet unter www.weinwanderung-schriesheim.de oder bei den genannten Weingütern vor Ort erwerben und auf eine individuelle Entdeckertour durch die Weinberge mitnehmen, so die Akteure Anfang der Woche im Gespräch.

Der Clou: Die Tour ist nicht nur auf einen Tag beschränkt: "Sie ist ab dem 25. September bis Ende Februar, wenn die dann im Terminkalender stehende Rotweinwanderung ansteht, jederzeit auch unter der Woche unbegrenzt wiederholbar", so der "Vater der Idee", Bernd Molitor. Es gehe darum, "den Wein entweder privat zu Hause oder mit Bekannten dort zu genießen, wo er herkommt und vor allem dann, wenn das Wetter passt".

Die gegenüber den "normalen" Weinwanderungen der Vorjahre in ihrer Streckenlänge halbierte, diesmal rund drei Kilometer lange und gut ausgeschilderte Weinerlebnisroute startet an der Hütte des Weinguts Wehweck und endet an der "Schlossberg"-Hütte der Winzergenossenschaft. "Weil Corona-bedingt unterwegs diesmal keine Essensstände aufgebaut werden dürfen, ist von hier aus der Weg zu den Schriesheimer Gastronomiebetrieben nicht mehr weit, um dort seinen Hunger zu stillen", macht Bürgermeister Höfer darauf Appetit.

Wer an den Raststationen mit seinem Smartphone dort extra angebrachte QR-Codes scannt, erfährt über ein vom Videojournalisten Kim Koschorreck eigens für die Weinwanderung produziertes Video Wissenswertes über das Weingut, die Lage und die Rebsorten. Leergut kann an den Raststationen oder am Ende der Tour umweltfreundlich entsorgt werden.

> Das Weinpaket enthält: "Cuvée Zebra, Jahrgang 2019" (Weingut Georg Bielig), "2018er Spätburgunder Rosé" (Weingut Max Jäck), "2018er Viognier" (Christiane Majer), "2019er Kuhberg Schwarzriesling Kabinett feinherb" (Wilhelm Müller), "2019er Sauvignon Blanc trocken" (Matthias Schmidt vom Weingut Rosenhof), "2019er Weißen Burgunder trocken, Spätlese" (Weingut Teutsch), "Grauer Burgunder Kabinett trocken", Jahrgang 2019 (Weingut Philipp Wehweck) und der 2018er "Schlossberg Riesling" (Winzergenossenschaft Schriesheim).

Info: www.weinwanderung-schriesheim.de.