Schriesheim. (RNZ) Der Saal des "Goldenen Hirsch" war so voll, wie es die Rahmenbedingungen in Corona-Zeiten zulassen: Rund 150 Schriesheimer – darunter viele bekannte Gesichter, wie Ehrenbürger Peter Riehl – nutzten am gestrigen Freitagabend die Gelegenheit, die Bürgermeisterkandidaten Fadime Tuncer und Christoph Oeldorf live im Duell zu erleben.

Zum RNZ-Forum zur Bürgermeisterwahl hatte Moderator und RNZ-Redakteur Micha Hörnle eingeladen. Er sparte nicht mit kritischen und konkreten Fragen zu Themen, die die Stadt bewegen, zu den Zielen der Kandidaten und ihren Positionen.