Von Micha Hörnle

Schriesheim. Wofür doch aufmerksame Nachbarn gut sein können: Die drei Brüder Josef, Johann und Frank Schymanski machten gerade auf dem Balkon des elterlichen Hauses auf dem Branich Musik, und das hörte dann auch Marie-Luise Glenz – und war sofort vom erzmusikalischen Trio begeistert. Die drei nennen sich "Vivace Brothers" und sind tatsächlich schon ein paar Mal in Schriesheim aufgetreten, wie bei "Kunst im Zehntkeller" oder beim kleinen Sommerfest der KFD 2020. Und jetzt spielen sie auf Einladung des "Inner Wheel Club", dem "Lauscherin" Glenz angehört, am Freitag, 29. April, im Zehntkeller.

Aber so richtig sind die jungen Herren vom Branich noch nie vorgestellt worden. Was insofern schade ist, denn sie haben eine Menge zu erzählen. Nach Schriesheim kamen die Brüder 2016, als die ganze Familie der neuen Stelle des Vaters – er ist Deutscher, die Mutter Kenianerin – in Frankfurt folgte. Und zwar von England aus, wo Josef (23), Johann (21) und Frank (20) aufwuchsen – bei der Wahl der Vornamen für die drei Kinder setzte sich allerdings der Vater durch. Die Zeit in einer Kleinstadt bei London hat insofern ihre Spuren hinterlassen, dass die Brüder (wie die ganze Familie) untereinander Englisch sprechen, auch wenn ihr Deutsch hervorragend ist und zwei von ihnen hier mittlerweile auf die Uni gehen: Josef studiert Wirtschaftsmathematik in Mannheim, Johann Reine Mathematik in Heidelberg, der Jüngste, Frank, liebäugelt mit Maschinenbau oder Elektrotechnik. Die drei haben zudem ein ungewöhnliches Hobby: Sie machen im Trio Musik; alle spielen Klavier (und zwar seitdem sie fünf Jahre alt sind), Josef zudem Posaune, Johann Geige und Frank Cello sowie Kontrabass.

Die Musikalität liegt nicht unbedingt in der Familie, ihre Eltern können gar kein Instrument. Seit 15 Jahren spielen sie zusammen, seit vier Jahren treten sie auch auf, zum Beispiel bei Hochzeiten – die eines ehemaligen Au-pairs in Frankreich war ihr erster "Gig" – und dann meist mit klassischem Repertoire. Doch das zog nicht immer: In der Heidelberger Fußgängerzone warf bei Klassik niemand Geld hin, erst bei ein paar Beatles-Stücken ließen sich die Passanten erweichen. Anfangs träumten sie von einer Musikkarriere, zumal Johann in Kenia mit zarten 14 Jahren zum "Jungen Musiker des Jahres" ernannt worden war, in England dirigierte er sogar ein großes Jugendorchester. Josef wiederum machte bei "Jugend musiziert" in Heidelberg als 18-Jähriger den zweiten Platz – zu einer Zeit, als er in der Rugby-Nationalmannschaft in Heidelberg spielte.

Und wieso wird man dann bei diesem Talent nicht gleich Berufsmusiker? "Musik macht uns Spaß", sagt Josef, "aber jeden Tag acht Stunden am Klavier zu sitzen, das schaffe ich nicht. Dann schon lieber Naturwissenschaften". Aber das Hobby Musizieren wollen sie sich erhalten – auch wenn während der Pandemie die Auftritte rar gesät waren. Seit einigen Jahren firmieren sie als "Vivace Brothers", benannt nach dem lebhaften Musiktempo. "Ich finde, der Name passt zu uns, der ist gut", meint Josef.

Nun bekommen die "Vivace Brothers" endlich wieder eine Gelegenheit, ihr Können zu zeigen – und zwar dank Marie-Luise Glenz, die als Mitglied des "Inner Wheel Club" die drei gleich für ein Benefizkonzert zugunsten von Kindern in Not verpflichtete. Am nächsten Freitag nehmen Josef, Johann und Frank Schymanski die Gäste mit auf eine kleine musikalische Weltreise, von Argentinien (Tango) bis nach Ungarn (natürlich mit Vittorio Montis Csárdás oder dem "Ungarischen Tanz" von Johannes Brahms), mit Abstechern nach Böhmen (Antonín Dvoráks "Humoreske") und, als Reverenz an die Mutter, nach Kenia mit dem Tanz "Malalaika" – alles von Johann eigens für ein Trio arrangiert.

Denn dem "Inner Wheel Club" ging es so wie den Musikern: In der Pandemie ging fast gar nichts, "erst langsam wird es besser", sagt Josef. Und Romy Schilling meint: "Jetzt müssen wir wieder unsere Kassen auffüllen." Denn die Liste der Projekte, die der "Inner Wheel Club" unterstützt, ist lang. Josef gesteht, dass er schon "ganz schön aufgeregt" ist. Und wie gefällt ihm seine neue Heimat Schriesheim? "Sehr gut, nur an den Dialekt musste ich mich gewöhnen."

Info: Karten zu 20 Euro für das Konzert am Freitag, 29. April (Zehntkeller, 20 Uhr, Abendkasse ab 19 Uhr), gibt es im Vorverkauf bei Keck Schreibwaren, Utes Bücherstube und dem "HandWerk" (Heidelberger Straße) sowie bei Optik Riede (Weinheim, Bahnhofstraße 17).