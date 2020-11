Bürgermeister Hansjörg Höfer (r.) verabschiedete am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Claudia Kockrow (Grüne Liste), die aus beruflichen Gründen ihres Mannes den Gemeinderat verlässt. Ihr folgt nun Rouven Langensiepe nach. Kockrow behält dennoch ihren Lebensmittelpunkt in Schriesheim bei – und damit auch ihre Praxis. Foto: Dorn