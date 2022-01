Schriesheim. (max) Denkt man an den Schriesheimer "Heiße Bäcker" in der Heidelberger Straße, denkt man an leckeres Brot und feine Kuchen, aber nicht an Schnaps. Doch genau den gibt es dort seit Dezember. Und zwar einen aus altem Brot gebrannten Gin, wie Inhaber Stefan Heiß erzählt.

Die Brennerei "AMH" aus Zaberfeld bei Eppingen sei im vergangenen Jahr mit der Idee für einen Brot-Gin auf ihn zugekommen. "AMH" steht für "Authentisch, Modern, Handmade", heißt es auf der Internetseite. Die kleine Brennerei und Imkerei ist auf Obstbrände, Gin und Honig spezialisiert. "Wie sie auf mich kamen, weiß ich nicht, aber die Idee fand ich direkt gut", berichtet Heiß. Also begann man das alte Brot zu sammeln. Insgesamt 300 Kilogramm, was schon einige Wochen gedauert habe. Gesammelt wurde roggenhaltiges Sauerteigbrot. Das habe vor allem geschmackliche Gründe, wie Heiß erklärt: "Man kann auch Weizenbrot nehmen, aber so wird der Geschmack intensiver." Das alte Brot wurde, um es vor Schimmel zu schützen, getrocknet und zu feinem Granulat wie Semmelbrösel zermahlen. Dann brachte Heiß es nach Zaberfeld, wo er mit der Brennerei das Geschmacksprofil besprach.

Das alte Brot wird in der Brennerei in Maischebehältern mit Wasser vermischt und stark erhitzt. Wenn die Masse abgekühlt ist, werden Enzyme und danach Hefe zugefügt, um sie gären zu lassen. Nach der Gärung geht es in die Destillieranlage, wo aus dem vergorenen Brotgemisch dann ein Brotbrand entsteht, wie bei einem Obstbrand. Dazu kommen dann noch Gewürze und Kräuter. Bei Heißens Brot-Gin beispielsweise Wacholder, um den typischen Gin-Geschmack aufzubauen. Nachdem die Gewürze oder "Botanicals", wie es in der Fachsprache heißt, 48 Stunden lang ihren Geschmack an den Brand abgegeben haben, wird er erneut gebrannt.

Der fertige Brot-Gin mit 45 Volumenprozent Alkohol wird dann in Eichenholzfässer gefüllt und sechs bis acht Wochen gelagert. Das Ergebnis ist ein goldfarbener Gin der zu Beginn fast schmeckt wie ein Grappa. Nach einigen Sekunden im Mund kommen echte Brot- und Hefenoten zum Vorschein. "Ich finde den Gin genial gut", freut sich der Bäcker. Die hochwertige Spirituose lässt pur genießen oder mit Tonic Water zum Longdrink "Gin & Tonic" mischen.

Und auch die 200- oder 500-Milliliter-Flaschen können sich sehen lassen. Das Etikett hat die gleiche Farbe wie die Tüten der Bäckerei und auch die gleiche Aufschrift, was den traditionellen Charakter klar werden lässt. Gekauft werden kann der Gin bisher ausschließlich in der Hauptfiliale in der Heidelberger Straße. Das werde auch kräftig getan, sagt Heiß. 110 Flaschen seien seit Dezember schon über den Ladentisch gegangen, die kleinen für 19,90, die großen für 38,50 Euro. 100 weitere würden in dieser Woche geliefert.