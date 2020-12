Schriesheim. (hö) Der Termin für die Bürgermeisterwahl steht fest: Laut der städtischen Terminübersicht ist der erste Wahlgang auf den 28. November 2021 terminiert. Sollte da kein Kandidat die absolute Mehrheit errungen haben, wird es drei Wochen später, am 19. Dezember, einen zweiten Wahlgang geben. Noch gibt es gut elf Monate vor dem Urnengang keine Bewerber um das Amt, wahrscheinlich werden die ersten Namen im Frühjahr bekannt gegeben. Zumindest haben die Freien Wähler schon erste Fühler ausgestreckt, wie Fraktionssprecher Bernd Hegmann in seinem Jahresabschlussgespräch mit der RNZ, das in den nächsten Tagen erscheinen wird, erklärte. Möglicherweise kommt es zu einem gemeinsamen Kandidaten mehrerer politischer Gruppierungen, nicht nur der "Bürgerlichen". Bekanntlich tritt Amtsinhaber Hansjörg Höfer nach zwei Amtszeiten nicht mehr an.

Höfer wurde zum ersten Mal am 18. Dezember 2005 im zweiten Wahlgang mit nur 102 Stimmen Vorsprung gewählt. Im ersten Wahlgang am 27. November hatte der damalige Stadt­rat der Grünen Liste noch knapp zehn Prozentpunkte hinter seinem schärfsten Konkurrenten Peter Rosenberger aus Mannheim, der von den Freien Wählern, CDU und FDP unterstützt wurde, gelegen. Die Wahlbeteiligung lag bei jeweils rund 65 Prozent.

Acht Jahre später genügte Höfer nur ein einziger Wahlgang: Er siegte mit knapp 73 Prozent, nachdem der einstige Kandidat des bürgerlichen Lagers, Michael Becker aus Eppelheim, seine rechtspopulistische Vergangenheit verschwiegen hatte, woraufhin CDU, Freie Wähler und FDP ihm die Unterstützung aufkündigten. Die Wahlbeteiligung war mit 49 Prozent mager.