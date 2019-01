Dem Schloss stehen 2020 Sanierungsarbeiten an Dach und Fassade bevor. Das ist keine gute Nachricht für Pacht-Interessenten. Die Stadt will das Problem mit einer Staffelpacht lösen, sodass der Neupächter in den ersten Jahren günstiger wegkommt. Foto: Dorn

Weinheim. (web) Die Zukunft des Schlossparkrestaurants nimmt Gestalt an. Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass der Stadt mittlerweile sechs Bewerbungen für eine Pacht vorliegen. Die entsprechende Frist war am Montag abgelaufen. Die Zahl der Interessenten war dabei wesentlich höher als die der Bewerber: Nach Angaben der Stadt haben 30 Gastronomen Unterlagen angefordert, um sich über die Pachtbedingungen zu informieren. Ein halbes Dutzend von ihnen traute sich die Aufgabe zu und reichte je eine Bewerbung ein.

Zwei Pächter in zwei Jahren verloren

Zur Identität der Bewerber darf sich Weinheim-Sprecher Roland Kern nicht äußern: "Wir können erst ganz am Ende denjenigen bekannt geben, der zum Zug gekommen ist. Den Unterlegenen würde eine solche Veröffentlichung möglicherweise geschäftlich schaden", bittet er um Verständnis. Zur Frage, wie es nun konkret weitergeht, hatte sich Bürgermeister Torsten Fetzner bereits im RNZ-Jahresinterview geäußert: Zunächst wollen die Verwaltung sowie eine Kommission die Unterlagen überprüfen, ehe dem Hauptausschuss eine Empfehlung vorgelegt wird. In diesem Gremium fällt dann auch die Entscheidung.

Was die Pacht betrifft, erfüllt sich jetzt ebenfalls das, was Fetzner im Jahresgespräch angedeutet hatte: Da dem Schloss im Jahr 2020 Sanierungsarbeiten an Fassade und Dach bevorstehen, hat sich die Stadt für eine sogenannte Staffelpacht entschieden. Der Pächter startet demnach mit einer günstigen Monatsmiete von 1930 Euro (Nebenkosten inklusive) - wobei noch 6000 Euro Kaution zu hinterlegen sind und weitere gastronomiespezifische Kosten dazukommen. "Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wird die Pacht auf 2000 Euro netto monatlich erhöht", heißt es im Bewerbungsexposé der Stadt, "und ein Jahr später auf 3000 Euro netto monatlich". Für die Anlaufzeit winken dem Pächter also durchaus erhebliche Vergünstigungen. Denn ganz geschlossen lassen will die Verwaltung die Restauranträume nicht, Sanierungspläne hin oder her.

Von den entgangenen Einnahmen abgesehen, könne das ehedem erste Haus am Platz im Falle einer langen Zwangspause auch an Bekanntheit verlieren - sodass es ein Neupächter dann noch schwerer hätte, finden Bürgermeister Fetzner und offenbar auch die Mehrheit der Stadträte.

Folge: Wenn der neue Pächter gefunden ist, geht es Schlag auf Schlag. Das Schlossparkrestaurant soll zu Beginn der nächsten Sommersaison ja schon wieder öffnen. "Wir gehen davon aus, dass die Zeit reicht", sagt Stadtsprecher Kern. Der neue Pächter müsse eigentlich "nur" einziehen. Schließlich hat sich schon der Vorpächter, der seit Ende August nach und nach die Segel gestrichen hat, an der Renovierung der Gastronomie beteiligt.

Theoretisch braucht der oder die Neue noch nicht einmal eine eigene Möblierung vorhalten. Wenn der neue Restaurantbetreiber will und man sich finanziell einig wird, könnte man auch mit den Möbeln des bisherigen Pächters weitermachen. Allerdings ist die Wahl der Möbelstücke ja auch immer Teil eines gastronomischen Konzepts, sodass der oder die Neue wohl eher mit eigenem Mobiliar anrücken dürfte.

Apropos Konzept: Hierbei dürfte den Gremiumsmitgliedern sehr viel an dem Schlagwort "Nachhaltigkeit" liegen. Immerhin haben zuletzt zwei Restaurantpächter aufgegeben - innerhalb von gerade mal zwei Jahren. Der Neupächter sollte nach Möglichkeit länger bleiben.