Weinheim. (web) In Sachen Schlossparkrestaurant darf es nach dem Scheitern der aktuellen Pächter kein "Weiter so!" geben, finden die drei Stadträte der Weinheimer Liste (WL). Das Aufgeben des Vorpächters Jan Hutter und das schnelle Aufgeben der nach langer und intensiver Suche gefundenen (Noch-)Pächterin, der Cube-GmbH, müssten nachdenklich stimmen, so Michael Lehner, Simon Pflästerer und Karl Bär in einer gemeinsam unterzeichneten Pressemitteilung.

Der von der Stadt gewollten Suche nach einem neuen Gastronom, der im kommenden Jahr übernehmen soll, müssten konzeptionelle Überlegungen vorausgehen, fordern WL-Räte. Dabei bringen sie eine "Vision" ins Spiel. So können sich die drei Lokalpolitiker vorstellen, das Restaurant zum Bestandteil einer Umnutzung des Schlosses zu machen - und beziehungsweise oder der Einrichtung eines Fünf-Sterne-Plus-Hotels.

Denn ein neuer "Schlosswirt" könnte rasch mit Hindernissen konfrontiert sein: "Die Verwaltung berichtet, dass nicht unerhebliche Sanierungsarbeiten am Schloss anstehen", so die WL-Räte. Diese Arbeiten seien in der Vergangenheit zurückgestellt worden, müssten aber binnen der kommenden Jahre ausgeführt werden. Davon werde auch der Außenbereich des Schlossparkrestaurants betroffen sein. Bei der WL geht man davon aus, dass die Baugerüste fast ein Jahr vor dem Restaurant stehen werden. Auch wenn die Stadt den Pachtzins an die erschwerte Situation anpasst, könne eine Verpachtung unter diesen Bedingungen rasch erneut scheitern.

Die WL plädiert dafür, in den Jahren 2019 und 2020 zunächst die Sanierungsarbeiten vornehmen zu lassen - und in der Zwischenzeit die Themen Gastronomie, Hotel und Parknutzung zu überdenken. Der Attraktivität des Schlossparks und einer dortigen Gastronomie werde die Denkpause nicht schaden. Zumal es immer noch den Schlossparkkiosk gibt, der die gastronomische Versorgung der Parkbesucher "mit den dortigen Möglichkeiten" weiter gewährleisten könne.