Hirschberg-Großsachsen. Sie ist eine der wenigen Frauen, die in der IT-Branche eine beachtliche Karriere hingelegt haben: Sabine Bendiek. Die RNZ hat mit der 53-jährigen Chefin von Microsoft Deutschland über ihre Beziehung zu Großsachsen, wo sie bis zum Abitur gelebt hat, und über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen. Bendiek hat auch darüber gesprochen, wie man aus ihrer Sicht mehr Frauen für Führungspositionen begeistern könnte.

Frau Bendiek, wie hat es Sie vom beschaulichen Großsachsen aus in die große weite Welt verschlagen?

Ich muss zugeben, dass ich hier nicht einem großen Plan gefolgt bin, sondern meiner Neugier auf neue Herausforderungen und meiner Lust am Lernen. Neue Menschen, Aufgaben und Dinge kennenzulernen ist bis heute ein großer Motivator für mich. Wenn dann eine Begeisterung für "Digitales" und künstliche Intelligenz hinzukommen, verschlägt es einen - wenn’s gut läuft - schließlich zu Microsoft.

Hintergrund > Sabine Bendiek (53) ist gebürtige Kielerin, in Großsachsen aufgewachsen und seit Januar 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Sie absolvierte den Studiengang Managementwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Zudem studierte sie Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim mit Abschluss als Diplom-Betriebswirtin. Bevor Sabine [+] Lesen Sie mehr > Sabine Bendiek (53) ist gebürtige Kielerin, in Großsachsen aufgewachsen und seit Januar 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Sie absolvierte den Studiengang Managementwissenschaften am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Zudem studierte sie Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim mit Abschluss als Diplom-Betriebswirtin. Bevor Sabine Bendiek zu Microsoft kam, verantwortete sie als Geschäftsführerin und Vice President die Geschäftsaktivitäten von EMC in Deutschland. Zuvor verantwortete sie bei Dell das "Small and Medium Business" in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Frühere Stationen ihrer Karriere waren McKinsey, Booz Allen und Siemens Nixdorf Information Systems. Sie engagiert sich darüber hinaus im Präsidium des Branchenfachverbands BITKOM, in der Atlantik-Brücke, ist Executive Vice President der American Chamber of Commerce und Aufsichtsrätin der Schaeffler AG. (zg/ans)

Was verbinden Sie mit Großsachsen?

Natürlich Kindheitserinnerungen und meine Familie. Und dank der Digitalisierung ist ja unser aller Arbeitstag deutlich flexibler und ortsungebundener geworden - damit kann ich auch ab und an in Großsachsen vorbeischauen.

Als Chefin von über 2700 Mitarbeitern ist die Zeit sicherlich knapp. Wie schwierig ist es, sich in der Männerdomäne IT-Branche zu behaupten?

Was die knappe Zeit angeht, haben sie Recht. Aber da sitze ich im selben Boot wie die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen. Aber ich verbringe einfach diese Zeit darauf, meinen Job gut zu machen, nicht in der Notwendigkeit, gesehen, gehört und/oder ernst genommen zu werden. Das war in den Anfangsjahren mit Sicherheit anstrengender. Viele Frauen kennen das Gefühl, Karriere unter verschärfter männlicher, aber auch weiblicher Beobachtung zu machen. Das wird allmählich besser. Auch weil immer mehr junge Frauen in der IT anfangen. Immerhin die Hälfte der Berufseinsteiger bei Microsoft ist weiblich. Und das Thema Diversität in all seinen Facetten hat bei mir persönlich, aber auch bei Microsoft insgesamt einen sehr hohen Stellenwert.

Sie sind die erste Frau an der Spitze von Microsoft Deutschland. Macht Sie das stolz?

Ich finde, "stolz" auf die Position ist der falsche Begriff. Ein Gefühl der Verantwortung gemeinsam mit der Freude, einen Unterschied machen zu können, trifft es aus meiner Sicht besser. Aber in jedem Falle mache ich meinen Job sehr gerne und mit viel Engagement.

Muss man aus Ihrer Sicht als Frau auf die Gründung einer Familie verzichten, wenn man Karriere machen will? So haben Sie es ja für sich persönlich entschieden, wie Sie einmal vor drei Jahren sagten.

Nein, dies ist heute keine "entweder/oder"-Entscheidung mehr, ich kenne bei Microsoft ganz viele Frauen, die Kind und Karriere gut miteinander vereinbaren. Wahr ist aber: Es ist eine beständige Herausforderung, hier Job, Familie und sich selbst gerecht zu werden. Es bleibt daher einiges zu tun, um es Frauen und Männern hier grundsätzlich einfacher zu machen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist keine exklusive Herausforderung von Managerinnen. Aber nicht nur der Staat, auch Unternehmen können viel tun.

Bei Microsoft machen wir sehr gute Erfahrungen mit flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodellen, die sich der Lebenssituation anpassen. Weniger arbeiten, wenn die Kinder klein sind, - mehr, wenn sie selbstständiger oder betreut werden. Außerdem steht es unseren Mitarbeitern frei, von zu Hause zu arbeiten, wenn es für sie mehr Sinn macht. Das hilft, wenn Kinder mal krank werden. Und das nutzen auch unsere Führungskräfte - egal ob männlich oder weiblich.

Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern, damit es mehr Frauen in Führungspositionen gibt?

Einiges habe ich gerade erwähnt. Dazu gehören ein gutes Mentoring und Förderung. Es braucht aber auch mehr weibliche Vorbilder - gerade in technologischen Branchen. Nicht erst im Beruf, sondern viel früher: Wir verlieren das Interesse vieler Mädchen an sogenannten MINT-Fächern und an entsprechenden Berufen häufig bis zum 16. Lebensjahr. Vorher ist das Interesse ähnlich hoch wie bei Jungs.

Fehlende Vorbilder führen dazu, dass viele denken: Das ist nichts für Mädchen! So was können wir uns in Deutschland angesichts des explodierenden Fachkräftemangels nicht länger erlauben: Wir brauchen mehr weibliche Fach- und Führungskräfte im Land der Maschinen- und Automobilbauer.

Werden Sie darüber auch am 11. Oktober beim "Hirschberger Kreis" sprechen?

Wenn ich dazu gefragt werde? Gerne. Aber grundsätzlich möchte ich erst mal über die Chancen, aber auch ein paar Herausforderungen sprechen, die durch die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz grundsätzlich entstehen. Da steht für Deutschland einiges auf dem Spiel - und damit sicher auch für das beschauliche Großsachsen.