Zum Rundgang zu Oster- und Frühlingsbrunnen begrüßte Peter Hilger am Palmsonntag etliche Interessierte. Los ging’s am Marienbrunnen. Foto: Beckmann

Von Silke Beckmann

Ladenburg. "In Pfarrers Garten hinterm Zaun - war er traurig anzuschau’n." Wieder einmal hatte Peter Hilger den Osterbrunnen-Rundgang mit etlichen selbst verfassten, pfiffigen Versen voll Lokalkolorit gewürzt und darin unter anderem Bezug genommen zum Brunnen im Evangelischen Pfarrgarten. Der war bislang beim Schmücken der Wasserquellen außen vor geblieben.

Denn dieser Brauch geht auf einen, so die allerdings sehr umstrittene Theorie, heidnischen Fruchtbarkeitsritus zurück. Vor allem aber tat sich die christliche Gemeinde schwer damit, schon vor Karfreitag österlich zu schmücken, da ihr in der Karwoche noch die Verdeutlichung des Leidensweges Jesu sowie sein Tod am Kreuz wichtig ist. So erklärt es Pfarrer David Reichert, dem Hilger für seinen Einsatz dankte.

Der evangelische Pfarrer, David Reichert (r.), hatte sich mit dem Kirchengemeinderat intensiv mit der "Brunnen-Frage" befasst und schließlich einem Frühlings-Brunnen zugestimmt. Foto: Beckmann

Denn in diesem Jahr sieht es erstmals anders aus "hinterm Zaun". Intensiv habe man im Kirchengemeinderat diskutiert, so Reichert, und mehrheitlich wurde sich für das Schmücken eines Frühlings- statt Osterbrunnens entscheiden. Umgesetzt haben das die Kinder des Anne-Frank-Kindergartens mit einer bunten Wiese voller Papierblumen und Schmetterlinge. Und so können in diesem Jahr neun Brunnen in der Stadt bewundert werden, wie Hilger eingangs des ausgesprochen gut besuchten Rundgangs ausführte, zu dem der Arbeitskreis Stadtmarketing eingeladen hatte.

Los ging‘s auf dem Marktplatz, wo der Marienbrunnen einen eindrucksvollen Anblick bietet. Hier waren vor allem Mitglieder des Grünen-Ortsverbands mit Freunden am Werk. Und was nach einer Idee von Stadtrat Max Keller mit Pflanzen, Weiden und Deko geschaffen worden war, fand nicht nur Hilger "ausgezeichnet gelungen". Helga Isenbart, die einen ganzen Fundus österlicher Mehrzeiler und Gedichte herausgesucht hatte, fühlte sich von der dominierenden Farbgebung zu Eduard Mörikes Frühlingszeilen inspiriert: "Frühling lässt sein blaues Band …"

Dem Brunnen in der Kirchenstraße, der einst zum 1770 von Georg Friedrich Günther gegründeten Waisenhauses gehörte, hatte sich mit Hasen, Eiern und selten gewordenem Buchs die Werkrealschule Unterer Neckar angenommen, während Initiator Hilger auf dem Brunnen vor dem Lobdengau-Museum körbeweise Frühlingsboten drapiert hatte. Auf dass sie dort lange Freude machen: Isenbarts Worte "Mein lieber Hase, hör einmal, wer Eier klaut, ist asozial" ("Der Eierdieb"), lassen sich mühelos auf Blumen übertragen.

Ein paar Schritte weiter, vor der Bibliothek, waren die Landfrauen kreativ, und die Verwandlung des Engelburg-Brunnens am Rathaus oblag Brigitte Krämer mit Unterstützung ihrer Tochter. "Was liegt da näher, als ein bisschen was zur Politik loszuwerden", leitete Hilger direkt unter dem Arbeitszimmer des Bürgermeisters zu gereimten Ausführungen über den Bau der geplanten Sporthalle über; schließlich gilt es, eine Menge zu bedenken und zu beachten, um möglichst viele Bedarfe unter einen Hut zu bringen. Und nicht zu vergessen: "Es gibt zu allem nicht zuletzt - mit Sicherheit ein Baugesetz."

Auf dem Gockelsmarkt haben die Mitarbeiter des Johanniter-Hauses am Waldpark sogar eine Verbindung zwischen Bischof und Kurfürst hergestellt. Foto: Beckmann

Wenige Schritte weiter hatte Alexa Gugliara, Inhaberin des Eiscafés Venezia, wieder den "Wasserschöpfer" zum Osterbrunnen umfunktioniert. Den Abschluss des Rundgangs bildete der Gockelsmarkt, dessen Brunnengestaltung die Mitarbeiter des Johanniter-Hauses am Waldpark übernommen hatten: "Eine ganz tolle Idee, Bischof und Kurfürst durch eine Leine zu verbinden", fand Helga Isenbart. Fehlt noch der Fischmarkt-Brunnen am Marktplatz, der zum Rundgang-Termin am Palmsonntag noch nicht fertig war. Ihn schmückten die Kinder von St. Joseph.