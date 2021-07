Von Silke Beckmann

Ladenburg. (skb) Der Wiedereinstieg ins Berufsleben ist für Eltern in der Regel an eine Betreuungsmöglichkeit des Nachwuchses gekoppelt. Den vor Ort zu finden, gelingt nicht immer: "Ich suche für meine Tochter einen Platz, seit sie zwei Wochen alt ist. Aber bis Ende 2022 ist schon alles ausgebucht", berichtete eine Mutter beim Runden Tisch Kinderbetreuung. Bürgermeister Stefan Schmutz hatte zu der virtuellen Veranstaltung eingeladen. Denn schon jetzt müssen Eltern insbesondere unter dreijähriger Kinder teilweise auf Nachbarkommunen ausweichen, und die Einwohnerzahl Ladenburgs steigt durch die Neubaugebiete.

Es herrsche Verunsicherung, ob Ladenburg in Hinblick auf den Ausbau von Betreuungsplätzen Schritt halten könne, schickte Schmutz voraus. Er gab den 31 Teilnehmenden einen Überblick über die aktuelle Situation und die künftige Bedarfsplanung. "Der Ausbau hat begonnen", sagte er. In West- und Nordstadt entstehen neue Kinderhäuser, und die Verwaltung geht davon aus, dass sie Anfang 2023 in Betrieb gehen. Über zwei zusätzliche Krippengruppen sei man mit dem Träger Postillon im Austausch. "Etwas Sorge" bereite das Übergangsjahr 2022/23, weshalb schon Gespräche mit Nachbargemeinden laufen. "Wir versuchen es so schnell wie möglich", sagte Schmutz und verwies auf "zwei verlorene Jahre in der Weststadt", weil am favorisierten Standort nicht gebaut werden durfte. "Wir hätten gerne schneller gehandelt."

Die Zahl der Krippenplätze wurde seit dem Kita-Jahr 18/19 um 24 Prozent gesteigert, in der städtisch geförderten Tagespflege stieg sie um 30 Prozent. Damit erhöhte sich die Zahl der Plätze seit 2018 um 36 auf insgesamt 164. Die Betreuungsquote für unter Dreijährige liege aktuell bei 68 Prozent. Zuzugsbedingt rechnet die Stadt mit einem Bedarf von 50 weiteren Plätzen, zudem wird dem erwarteten "Rückholeffekt" außerhalb Ladenburgs betreuter Kinder mit einem Plus von 70 Plätzen Rechnung getragen. Bei den Drei- bis Sechsjährigen rechnet die Verwaltung mit einem Mehrbedarf von 70 zusätzlichen Plätzen, die durch die Neubauten in Nordstadt (+ 40) und Weststadt (+ 20) abgedeckt werden sollen. Aktuell stehen für die über Dreijährigen 413 Plätze zur Verfügung, davon ein Viertel im Ganztagsbetrieb, die Betreuungsquote liegt bei 93 Prozent. Schmutz sicherte zu, dass in den kommenden Jahren alle Kinder, die einen Anspruch haben, bedient werden können, wenn auch "nicht immer im Wunsch-Kindergarten".

Zwölf Millionen Euro investiere die Stadt in den Ausbau der Kinderbetreuung. Ziel sei eine Steigerung um 97 Prozent bei den Krippenplätzen und 53 Prozent bei den Tagespflegeplätzen im Vergleich der Jahre 2018/19 zu 2022/23. Im Kindergartenbereich wird ein Plus von 32 Prozent angestrebt, mit Augenmerk auf Ganztagsplätze, die rund ein Drittel ausmachen sollen. Und auch bei der Anmeldung soll sich etwas tun: Die Technik soll eine zentrale Vormerkung trägerübergreifend für alle Einrichtungen ausgenommen die Tagespflege ermöglichen.

Letztere macht den Eltern in der Runde aber am meisten zu schaffen. "Alles ausgebucht", lautete das Resümee einer Mutter, die in Ladenburg "alles abtelefoniert" habe und einen Platz weit später als erhofft in Aussicht gestellt bekam. Was also tun? Als letztes Mittel der Wahl "in den Nachbargemeinden schauen", riet Christiane Jäger vom örtlichen Kinder- und Jugendamt und hörte darauf ein verzagtes "Dann fängt man wieder bei Null an?". Schmutz versicherte die städtische Unterstützung der Großtagespflege sowie Bemühungen, Tagesmütter und -väter zu einer Vergrößerung ihrer Gruppen zu ermuntern. Das sei allerdings nicht möglich, warf Carmen Kick ein, die als Tagesmutter an strenge Quantitätsvorgaben seitens des Jugendamtes gebunden ist. Mehr Flexibilität bei Abholzeiten wünschte sich eine dreifache Mutter, die sich wegen des gravierenden Gebührensprungs zwischen Halb- und Ganztagsbetreuung für eine Halbtagstätigkeit entschieden hatte. Schmutz erklärte, der Gemeinderat habe die Überarbeitung des Gebührenmodells in Auftrag gegeben, dabei werde auch die Geschwisterkind-Regelung Thema sein.

Gerade im U3-Bereich werden manche Eltern wohl noch auf Alternativen außerhalb der Stadt zurückgreifen müssen. Doch "im Kita-Jahr 2023 wird eine deutliche Entspannung erwartet", sagte Schmutz. Zahlreiche Daumen-Hochs signalisierten ihm nach rund einer Stunde Zufriedenheit mit dem virtuellen Austausch.