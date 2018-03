Eine Woche lang arbeiten die ehrenamtlichen Helfer an "Rock at Church": drei Tage Aufbau, zwei Tage Veranstaltung, zwei Tage Abbau.

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Drei Tage Aufbau, zwei Tage Veranstaltung, zwei Tage Abbau: Das ist "Rock at Church", das große Benefiz-Festival im Pfarrgarten, für die zahlreichen Helfer, die die Veranstaltung stemmen. Zum 26. Mal schon steigt der Publikumsmagnet am Altstadtfest-Wochenende. Bevor am Samstag um 14 Uhr "Walter Blau" mit Deutsch-Pop den Anfang macht, wird das Team einen Vorbereitungsmarathon hinter sich gebracht haben. "Der Kern besteht aus Leuten, die das seit x Jahren machen", sagt Alexander Albrecht.

Jeder weiß also, wann er wo anpacken muss, die Abläufe sind weitgehend festgelegt, vieles ist Routine. So ist der 32 Jahre alte Unternehmensberater für Finanzen und Administration zuständig. Und auch die anderen Bereiche haben jeweils einen Verantwortlichen an der Spitze: Anne Zeißner (26), im Berufsleben Lehrerin, ist Gastronomie-Chefin, Thilo Meffert (22) leitet den Festivalbereich, also alles, was mit Bands und Bühne zu tun hat, und Jonas Edenhofer (18), der gerade seine Ausbildung im Sanitärfach begonnen hat, besorgt die Haus- und Hoftechnik.

Zum angestammten Team gehören außerdem Sven Brummer, Jan Gerstenberger, Thomas Schäfer, Jens Kämmerer, Daniel Hotz und David Kurz. "Unbezahlbar" sei die Leistung der Organisatoren, findet Diakon Thomas Pilz, und tatsächlich sind seine Kollegen allesamt ehrenamtlich tätig. "Die meisten nehmen sich die Tage frei", erklärt Student Jan Gerstenberger, der wie viele seiner Mitstreiter einst in seiner Konfi-Zeit dazugestoßen und dabeigeblieben ist. Den Flohmarkt hat er seit rund zehn Jahren nicht mehr gesehen.

Als die RNZ am Mittwochabend im Pfarrgarten vorbeischaut, sind die Vorbereitungen des Tages bereits abgeschlossen: Garagen ausräumen, Hof grob herrichten, Becher, Kabel, Schläuche, Pavillons aus den Lagern zusammensuchen und vor Ort bringen. "Baustellen-Einrichtung", nennt Thomas Schäfer das. Die Ausschank-Wagen sind platziert, und vor allem steht mit der Bühne bereits das Herzstück. "Wir waren dieses Jahr extrem schnell", sagt Alexander Albrecht.

Das liegt nicht nur an der Trailer-Bühne, die sich deutlich schneller aufbauen lässt als der Vorgänger. Die zweite große Optimierung besteht im großen Festzelt, das mittlerweile von einem Verleiher bezogen wird - anders als die bisherige Konstruktion Marke Eigenbau, mit der das Team lange Zeit schon ein Wochenende zuvor beginnen musste. Inzwischen gehört dieser Teil der Vorarbeiten zu Tag zwei, ebenso wie die Bereitstellung weiterer Zelte: "Wegen der schlechten Wetterprognose haben wir noch mal aufgestockt", so Albrecht.

Außerdem wird der Hof bestuhlt und Strom und Wasser verlegt, bevor es am letzten Vorbereitungstag an die Feinarbeiten geht: Dekoration, Einrichtung und Bestückung des Gastro-Bereichs und der Ausschankwagen, Organisation von Wechselgeld. Sobald Technik und Equipment im Spiel sind, stehen sogar Nachtwachen an: "Das machen die Jungs vom Rosa-Kuh-Team", sagt Thomas Pilz.

Zum Glück finden sich etliche Unterstützer für diesen nicht unbeträchtlichen Aufwand. Während des Festivals selbst sind über hundert Schichten zu besetzen, sodass letztlich über hundert Helfer am Start sind. Doch obwohl jedes Mitglied des Kern-Teams immer wieder viel Zeit investiert, ist die Stimmung auf der "Baustelle" gut, denn: "Es macht auf jeden Fall wirklich viel Spaß und gibt einem die Möglichkeit, in der Kirchengemeinde auch ohne festes Amt aktiv zu bleiben", sagt der frühere Jugendgemeinderat Jan Gerstenberger.

Rock at Church sei fester Bestandteil und Bereicherung des Altstadtfestes, zudem habe die Veranstaltung einen sozialen Hintergrund, so Gerstenberger. In diesem Jahr kommt die Hälfte der Einnahmen dem Sozialfonds der Stadt zugute, der andere Teil wird für die eigene Kinder- und Jugendarbeit verwendet. Thomas Schäfer, der schon die Anfänge des Festivals miterlebt hat, führt die Tradition ins Feld: "Es ist toll, zu sehen, wie viel sich über die Jahre entwickelt hat und wie professionell alles geworden ist." Denn auch das ist Anspruch der Organisatoren: Abläufe zu optimieren.

Raphael Kotzan schließlich betont das gute Gemeinschaftsgefühl, das den Schüler positiv überzeugt hat, seit Bruder Oliver ihn als damals Siebenjährigen "hier angeschleppt" hat. Und das wohl auch den 13-jährigen Paul Zips dazu motiviert hat, seit immerhin sieben Jahren hier mitzuhelfen.

Nach drei Vorbereitungstagen steht einer gelungenen 26. Festival-Auflage nichts mehr im Wege, allein das Wetter hat keiner in der Hand. Ansonsten ist mit zwölf Bands und großem Angebot fürs leibliche Wohl alles Machbare getan. Neben Getränken, Steaks und Pizza erwarten die Besucher Crêpes und Kuchen und gute Stimmung am beliebten Pfarrgarten-Treffpunkt.