Wolfgang Luppe wird bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr antreten. Jüngere sollen Verantwortung in der FDP übernehmen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Freien Demokraten sind am Ladenburger Ratstisch mit einem Stadtrat vertreten. Wolfgang Luppe (78) ist der Liberale in Ladenburg, der die FDP-Positionen im Gemeinderat vertritt. Mehr als einen Vertreter hatten die Liberalen selten im Gremium. Deshalb sind die Ziele des Einzelmitgliedes bei den Kommunalwahlen im Mai auch recht bescheiden. Luppe ist zufrieden, wenn nach den Wahlen weiterhin ein Liberaler dabei ist. Luppe selbst wird es sicher nicht mehr sein. Denn er hat kürzlich bekannt gegeben, dass er sich nicht um ein Gemeinderatsmandat bewerben wird.

Herr Luppe, nennen Sie drei Wünsche, die für Ladenburg im Jahre 2019 im Erfüllung gehen sollten.

Unter der Voraussetzung einer stabilen Entwicklung der Steuereinnahmen wünsche ich mir, dass erstens der Engpass in der Kinderbetreuung beseitigt werden kann, dass zweitens der Bahnhofvorplatz neu gestaltet und dass drittens die Sanierung von St. Sebastian abgeschlossen wird.

Ein Blick zurück: Wie war aus Ihrer Sicht die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Stefan Schmutz?

Seine Stärke liegt in der sehr strukturiert und logisch aufgebauten Argumentation, mit der er seine Vorschläge im Gemeinderat begründet. Das macht es leichter, sich mit seiner manchmal großen Hartnäckigkeit zu arrangieren.

Die Kommunalwahlen stehen im Mai an. Welche Ziele hat die FDP, was die Sitzanzahl betrifft?

Wir wollen unseren Sitz im Gemeinderat mindestens erhalten. Für mich wird mit Ablauf der Wahlperiode Schluss sein. Es war eine spannende Zeit für mich und für Ladenburg. Jetzt sollen Jüngere Verantwortung übernehmen.

Wann stellen Sie Ihr Personalangebot der Öffentlichkeit vor?

Die FDP wird mit einer Liste antreten - vermutlich nicht mit einer vollen. Auf unserer Liste stehen qualifizierte Leute, sodass wir ein gutes Angebot machen können. Wir werden unsere Liste am 26. Februar aufstellen.

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Wahlkampfthemen?

Zunächst die Anpassung der Infrastruktur an die um 2500 Einwohner steigende Einwohnerzahl, vor allem bei den Kinderbetreuungsplätzen, beim Sporthallenangebot, bei der Sanierung und Ausstattung unserer Schulen und der Betreuung von Senioren. Dann die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum in der Stadt. Und wir benötigen ein schnelles und umfassendes Internet auch in Ladenburg.

Ist aus Ihrer Sicht der Sporthallenbau in trockenen Tüchern? Haben Sie einen Standortwunsch?

Ich halte den Bau für sinnvoll und - vorbehaltlich des Ergebnisses des Standortgutachtens - einen Platz im Römerstadion für wünschenswert. Die Drachenboothalle sollte möglichst erhalten werden. Der Hallen-Neubau ist allerdings erst dann in trockenen Tüchern, wenn das Standortgutachten vorliegt und die Stadt die Ausstattung und die Bau- und Unterhaltskosten festgelegt hat. Ausschlaggebend ist die Finanzsituation zum Zeitpunkt der Entscheidung. Ich rechne im ersten Halbjahr mit den erforderlichen Informationen. Unbestritten ist auch, dass erst nach dem Neubau der Sporthalle die erwartete Sanierung der Lobdengauhalle begonnen werden kann. Eine der beiden dann vorhandenen städtischen Hallen sollte für kulturelle Veranstaltungen ausgerüstet werden.

Ist aus Ihrer Sicht der Bevölkerungszuwachs von bis zu 2500 Bürgern eine Chance oder doch eher eine Belastung für Ladenburg?

Es ist eine "Herausforderung", die - wenn sie gemeistert wird - die Zukunft Ladenburgs im Rhein-Neckar-Raum sowohl demoskopisch als auch finanziell vorteilhaft beeinflussen kann. Neue Bürger bringen neue Ideen.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei größten Herausforderungen, die Ladenburg mittelfristig bewältigen muss?

Die Aufsiedelung und Integration der neuen Wohnbaugebiete muss erfolgreich gestaltet werden. Die Zahl und Qualität der Kinder-Betreuungsplätze und des Schulangebotes müssen zudem mit den Anforderungen der jungen Familien in Einklang gebracht werden, und es gilt, die historische Altstadt als kultureller und kulinarischer Begegnungsraum für Alt- und Neubürger sowie für Touristen zu erhalten.

Welche Schlagzeile würden Sie im Jahr 2019 gerne lesen, was Ladenburg betrifft?

"Ladenburg gewinnt den Titel ’Kultur- und Kunstzentrum der Metropolregion’" und hat dann - zusätzlich zur römischen und mittelalterlichen Altstadt und der "Stadt von Dr. Carl Benz" ein drittes Marken-Kennzeichen.

Was wünschen Sie sich für bundespolitische Botschaften?

Ich nenne meine vier wichtigsten: Die Bundesbehörden sollten die Arbeit der ehrenamtlichen und städtischen Anstrengungen bei der Aufnahme und Betreuung von Migranten sehr viel stärker als bisher unterstützen. Die Bundesregierung möge zukünftig außerdem alle ihre Beschlüsse, die Kosten bei den Kommunen auslösen, mit entsprechenden Finanzierungszusagen ausstatten. Der Bildungsföderalismus sollte weitgehend abgeschafft werden. Dazu gehört auch, dass das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern, beziehungsweise Kommunen aufgehoben wird. Und das Bundesbaugesetz beziehungsweise die Bauvorschriften sollten vereinfacht werden und sich primär auf Sicherheits- und Energiestandards konzentrieren.