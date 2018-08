Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Wenn die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg am Ende einer Einsatzübung ihre Materialien wieder verstaut hat, kann sie sich auf eines freuen: dass Heinrich Mayer kocht. Darauf, dass er von heißen Würstchen über Schweinsbraten und Rumpsteak alles auftischt, was die Kameraden mögen. "Ich koche einfach gern", sagt Mayer. Er nimmt die Pflege des Kameradschaftsraums ganz offensichtlich sehr ernst: Übers reine Getränkeeinkaufen geht sein Einsatz fraglos deutlich hinaus.

Von 1996 bis 2012 war Mayer Kommandant der Feuerwehrabteilung Großsachsen. Beim Zusammenschluss 2012 hat er sich deshalb nicht mehr beworben, weil er drei Jahre später aus Altersgründen mit 65 Jahren ohnehin hätte ausscheiden müssen.

Als Heinrich Mayer 1965 zur Feuerwehr kam, war er 14 und trat in die Fußstapfen seines Vaters und des Bruders. "Somit war der Weg ja quasi vorgezeichnet", schildert er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, die Mayer den heutigen Teil ihrer Serie "Mit der Feuerwehr durch den Sommer" widmet. Er durchlief die feuerwehrinterne Ausbildung, war Gruppenführer, Zugführer und schließlich "Leiter einer Feuerwehr" in der Nachfolge von Richard Wolf.

Das Amt an sich sei klar strukturiert, wobei jeder Kommandant bei den Übungen ein kleines bisschen anders agiere. Und im Vergleich zu früher habe sich die Arbeit der Wehr ja auch deutlich verändert: "Technische Hilfeleistungen und Einsätze bei Autounfällen haben zugenommen", sagt Mayer. Der Handballtrainer, unter anderem beim Turnverein "Germania" (TVG) Großsachsen früher jahrelang aktiv, zieht einen Vergleich zu Sportvereinen: "Da kennt man die Mannschaften und deren Spielweise. Bei einem Feuerwehreinsatz weiß man vorher gar nichts. Im Gegensatz zu einem Turnier ist da nichts berechenbar."

Der Vater von vier Kindern und Großvater von acht Enkeln führte mit seiner Frau viele Jahre lang ein Sportgeschäft in Großsachsen, aus dem schließlich nach der altersbedingten Übergabe "Eriks Weinscheuer" wurde. Mayer ist ein Familienmensch: Die Enkel da- und dorthin zu fahren, um die Kinder zu entlasten, ist selbstverständlich.

Wenig Aufhebens macht er auch um seine Tätigkeiten bei der Feuerwehr. Weil tagsüber die Personalsituation oft angespannt ist, besetzt er den Funk. "So viel läuft da aber nicht auf, denn das meiste geht ja über die Leitstelle", stellt er sachlich fest. Und im Notfall rückt er eben mit aus, zum Beispiel bei einem Lkw-Brand, weil Mayer den entsprechenden Führerschein hat, um das Tanklöschfahrzeug zu übernehmen. "Heute kann man die meisten Fahrzeuge der Feuerwehr nur mit einem Lkw-Führerschein fahren. Wir sehen zu, dass jedes Jahr ein, zwei Kameraden mit Unterstützung der Gemeinde diesen Führerschein machen kann", sagt er. So ein Führerschein koste rund 3500 Euro - eine Summe, bei der sich manch einer überlegen würde, ob man sich das leisten will. Mit Hilfe der Gemeinde verbleibt ein relativ geringer Eigenbeitrag bei den Führerscheinanwärtern.

Als Kommandant einer Feuerwehr sei es wichtig, den "großen Überblick übers Ganze" zu haben. Oder auch über die Abschnitte, die bei größeren Schadensereignissen gebildet werden. Früher, als er in die Wehr eintrat, lag die Stärke der Abteilung Großsachsen bei rund 110 Aktiven. "Heute ist die Personalsituation der Wehren angespannt. Auch im ländlichen Raum ist die Konkurrenz der Vereine groß", schildert er.

Er erinnert sich noch an eine Brandstifterserie Anfang der 1960er Jahre, als drei Großbrände landwirtschaftliche Betriebe verheerten. Als das Rathaus in Großsachsen im Jahr 2004 brannte, sei er allerdings im Urlaub auf Ibiza gewesen, erzählt er. Doch sein Stellvertreter Peter Braun, heute Kommandant der Gesamtwehr, habe das "sehr gut abgearbeitet".