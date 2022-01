Mitarbeiter des Weinheimer Bauhofs haben den Bahnübergang zwischen Stahlbadstraße und Multring abgesperrt. Nun wollen die Stadt, die RNV und weitere Fachleute in Ruhe erörtern, wie es dort weitergeht. Foto: Kreutzer

Weinheim. (RNZ) Nächste Woche nehmen Experten für Busse und Bahnen sowie Sicherheit im Verkehr den RNV-Bahnübergang zwischen Multring und Stahlbadstraße ins Visier. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Es soll herausgearbeitet werden, wie der Übergang, an dem vor Weihnachten ein tödlicher Unfall geschehen ist, sicherer werden kann. Im Moment ist der Übergang gesperrt. "Aber eine dauerhafte Schließung ist nicht unser Ziel", erklärten jetzt OB Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner.

Viele Bürger forderten bereits den Erhalt des Übergangs. Beim Treffen in der kommenden Woche ist die RNV auf Geschäftsführerebene vertreten. Auf das Ergebnis der polizeilichen Untersuchung des Unfallhergangs wird noch gewartet.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 19.09 Uhr

Stadt sperrt RNV-Übergang an Stahlbadstraße nach tödlichem Unfall

Weinheim. (web) Während die Initiatoren einer Online-Petition für sichere Bahnquerungen in Weinheim einen Klick nach dem anderen einheimsten, wurden in der Weststadt schon Fakten geschaffen: Arbeiter des Weinheimer Bauhofs haben den Bahnübergang der RNV-Linie 5 zwischen Stahlbadstraße und Multring am Dienstag abgesperrt. Die städtischen Mitarbeiter waren noch beschäftigt, als die RNZ dort vor etwas mehr als einer Stunde recherchierte.

Die Stadt Weinheim hat den Medien eine Stellungnahme zukommen lassen. Diese liest sich wie folgt:

Der Bahnübergang der RNV-Linie 5 zwischen Stahlbadstraße und Multring wird von der Stadtverwaltung ab sofort bis auf Weiteres für querende Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Darauf haben sich jetzt der Weinheimer OB Manuel Just und Bürgermeister Torsten Fetzner mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) verständigt. An dem Bahnübergang hatte sich kurz vor Weihnachten ein tragischer tödlicher Unfall ereignet. Der verunglückte Junge hatte sich früh morgens auf dem Schulweg befunden. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

"Ungeachtet dessen haben wir uns entschieden, den Übergang zu schließen, bevor am Montag die Schule beginnt und er von zahlreichen Schülerinnen und Schülern genutzt wird", betonen die Stadtspitzen. Die Schließung sei auch ein Zeichen, dass die Stadt nach dem schlimmen Unfall nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Zahlreiche Kontakte mit Bürgerinnen und Bürgern und zuletzt auch eine Online-Petition zeigten, dass die Menschen in Weinheim jetzt innehalten wollen, damit der Vorfall in Ruhe analysiert werden kann.

"So lange wollen wir die sicherste aller Varianten wählen – und die heißt Schließung", so Just und Fetzner. Damit wolle man mit den Emotionen der Menschen auch behutsam umgehen. Nun werde man mit der RNV und weiteren Verkehrsexperten die Situation und mögliche dauerhafte Verbesserungen prüfen.

Nach Auskunft der RNV wurde der Übergang vor nicht allzu langer Zeit in Augenschein genommen und von den Vertretern der Stadt, der RNV und der Polizei als "grundsätzlich sicher" eingestuft. Nun wolle man prüfen, welche zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen darüber hinaus sinnvoll und möglich sind. Auch dazu müsse man die Informationen der Unfallauswertung abwarten.

Im Gegenzug bitten Just und Fetzner um Verständnis, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch ältere Menschen einen Umweg in Kauf nehmen müssen.