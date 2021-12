Von Günther Grosch

Weinheim/Hirschberg. Der Weihnachtspäckchenkonvoi hat wieder Fahrt aufgenommen. Und es gibt sogar ein kleines, für die Zielgruppe aber umso schöneres Jubiläum, das die vom Round Table Deutschland im Dezember 2001 als nationales Projekt ins Leben gerufene Aktion feiert: Was vor 20 Jahren mit 100 Päckchen, elf Fahrzeugen und 24 Helfenden sowie einer Fahrt in Richtung Rumänien begonnen hatte, ist mit heute fast 150.000 Päckchen pro Jahr zu einer logistischen Herausforderung geworden.

In den Vorweihnachtszeiten der letzten zwei Jahrzehnte hat Round Table mit Unterstützung weiterer Serviceclubs wie Ladies Circle, Old Tablers und Tangent Club sowie Freunden insgesamt mehr als eine Million Päckchen an in Osteuropa beheimatete und zumeist benachteiligte Familien, an Waisen- und Krankenhäuser, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Kindergärten und Schulen verteilt. Seit 2010 sind auch "Ladies Circle Weinheim Hilft", der Zweiburgenstädter Round Table, die Old Tablers sowie der Tangent Club Bergstraße mit im Boot – respektive mit auf den Lkw –, wenn es auf die jeweils über 1000 Kilometer weiten Fahrten nach Rumänien, Moldawien, in die Ukraine und nach Bulgarien geht.

Mit Unterstützung des Weihnachtspäckchenkonvois habe man sich der Schwächsten in den ländlichen Regionen Osteuropas angenommen, erklärt die amtierende Präsidentin der Weinheimer "Ladies", Julia Hetzler. Diese Geste der Zuwendung, die in den liebevoll ge- und verpackten Geschenken steckt, erreiche die bedürftigen Kinder unmittelbar. Was die "Ladies" Yesica Pantiga Goldbeck und Lucia Mugner sowie "Round Tabler" Johannes Jäger bestätigen. Das Trio war in den vergangenen Jahren selbst einmal als Konvoi-Begleiter dabei.

Bereits um 8 Uhr morgens war vor Kurzem das "Projekt X-Mas" mit rund drei Dutzend Beteiligten und nach einem zuvor exakt ausgetüftelten Zeitplan auf vier "Abhol-Routen" angelaufen. Mit Kleintransportern des Birkenauer Einrichtungshauses Jäger sowie in Privatautos wurden die Sammelstationen zwischen Laudenbach und Hirschberg abgefahren und dort an Päckchen eingeladen, was die Kapazitäten erlaubten.

33 Schulen und Kindergärten helfen

Trotz der Erschwernisse durch die Pandemie beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder 33 Schulen und Kindergärten aus Weinheim und der Region, so das Resümee der LC-Pressesprecherin Anamaria Baltes gegenüber der RNZ. Am Ende stapelten sich 1566 Päckchen, 32 mehr als im Vorjahr, bei der Firma Goldbeck Solar in Hirschberg. Dort wurden sie von großen und kleinen Helfern, unter ihnen die "Young-Ladys" Frieda (6 Jahre), Lotte (8), Fiona (2) und Emma (8) sowie die "Young-Tabler" Paul (3), Leo (9) und Adam (11) in 216 große Umzugskartons und auf 18 Paletten aufgeschichtet.

Inhalt der Päckchen

Das kommt in die Weihnachtspäckchen: Noch gut erhaltenes, aber ausgedientes Spielzeug, Puppen, Teddys, Mützen, Handschuhe und Schals, Mal- und Schreibutensilien oder Hygieneartikel. "Süßigkeiten und vor allem Schokolade nicht zu vergessen", so Baltes. Durch die Aktion werde den jungen Schenkenden erst bewusst, in welchem Überfluss sie selbst leben: "Aber es gibt eben auch viele Menschen in Europa, denen es nicht so gut geht." Von Hirschberg aus ging der Transport zunächst nach Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz), ehe sich der Konvoi am Samstag, 4. Dezember, 10 Uhr, auf die gut 35-stündige Fahrt in Richtung Osteuropa in Bewegung setzt. 872,50 Euro an zusätzlich an die Ladys gespendetem "Barem" kommen hinzu. Das Geld wird der Deckung der Transport- und Mautkosten dienen.

Corona macht es schwerer

Wermutstropfen: Die Corona-Situation sowie die politischen Entwicklungen der vergangenen Wochen in einigen der Zielländer erschweren die bisher gewohnte Auslieferung. Die Corona-Situation habe im Herbst zum Teil katastrophale Züge angenommen, sagen die Verantwortlichen. Die Inzidenzen waren dort bereits rasant angestiegen, als in Deutschland noch mit Weihnachtsmärkten bis kurz vor Heiligabend geplant wurde. Die Impfquoten sind dagegen konstant niedrig geblieben.

Die Sicherheit der Helfenden sowie der Menschen, denen man unterwegs begegnet, stünden an erster Stelle. Deshalb sei es undenkbar, den Konvoi bis Rumänien und Moldawien durchfahren zu lassen, so ein WPK-Sprecher. Wie 2020 werden die Päckchen gewerblich weitertransportiert und von Kooperationspartnern ausgeliefert. Für die Ukraine und Bulgarien war zuletzt noch die Anfahrt mit eigenen Lkw und einer reduzierten Besatzung vorgesehen. Allerdings werde auch hier verstärkt auf die Sicherheit geachtet.

Mit dem gespendeten Geld und den fast 1600 Päckchen hätten Weinheim und die Region wieder einen tollen Beitrag zu der Aktion "Kinder helfen Kindern" geleistet, so LC-Präsidentin Julia Hetzler.