Vertreter der Bürgerinitiative "Hintere Mult" hatten recherchiert, wie viele Quadratmeter Hallen- beziehungsweise Baufläche in der Region leer stehen. Die zum Teil hohen Zahlen - etwa die 510 Hektar in Mannheim - ergeben sich aus der Einberechnung auch derjenigen Flächen, die mit Abzug von US-Streitkräften aus der Region freigeworden sind. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Ein Anhänger voller Erde, Wegweiser zu ungenutzten Hallen- und Bauflächen in der Region - und eine Fackelkette rund um das 11,36 Hektar große Gebiet Hintere Mult. Es war eine Protestaktion voller Symbolik, zu der die Gegner eines Gewerbegebiets im Südwesten Weinheims am Samstagabend eingeladen hatten. Die RNZ war am Ort des Geschehens und bekam die Information, dass rund 150 Demonstranten gekommen seien - auch eigene "Nachzählversuche" ergaben keine höhere Zahl.

Aber es waren allemal genug Teilnehmer, um beinahe jedem eine Fackel in die Hand drücken und das Obstbau- und Ackerland der Hinteren Mult ausleuchten zu können. Der Gemeinderat und seine Ausschüsse hatten zuletzt mehrheitlich dafür plädiert, das Gebiet in eine Gewerbefläche umzunutzen. Das entsprechende Bebauungsplan-Verfahren soll bereits im Mai zum Abschluss kommen. Doch aus Sicht der Gegner eines Gewerbegebiets an diesem Ort ist noch nichts verloren: "Jede weitere Abstimmung kann das Blatt wenden", so Arnulf Tröscher, Vorsitzender des Vereins "Landerlebnis Weinheim".

Bevor die Protestreden geschwungen und die Teilnehmer auf die Feldwege verteilt wurden, blieb Zeit, um die milden Temperaturen, die Weinheimer Feldflur und das Mahnfeuer der Demonstranten auf sich wirken zu lassen. Denn Töscher hatte zu tun. Ein Rundfunk-Team wollte ihn interviewen. Später wurden Teile der Demo in Bild und Ton festgehalten. Das Thema "Flächenverbrauch" interessiert den Südwesten - nicht nur den von Weinheim.

Dann stieg Tröscher auf einen Anhänger - nicht auf den mit der Erde, sondern einen weiteren. Er begrüßte keineswegs nur die "üblichen Verdächtigen" - also den Verein "Landerlebnis", die Bürgerinitiativen "Hintere Mult" und "Breitwiesen" sowie den Bauernverband -, sondern auch Vertreter der Jugend-Initiative "Fridays for Future". Tröscher deutete auf die Erde: Wer Fläche versiegele, zerstöre ein Stück Erde, ein Stück Leben. "Dutzende Generationen vor uns haben zusammen weit weniger Land versiegelt als wir das heute tun", mahnte der Vorsitzende des Vereins "Landerlebnis Weinheim", der sich unter anderem die agrarische Grundbildung von Kindern auf die Fahnen geschrieben hat.

Bald seien Gemeinderatswahlen, führt Tröscher aus. Die Wähler sollten genau darauf achten, welche Kandidaten für den Erhalt von landwirtschaftlicher Fläche eintreten. Doch aus Tröschers Ausführungen ging auch hervor, dass eigentlich keine der antretenden Gruppierungen völlig geschlossen oder gar endgültig gegen eine gewerbliche Entwicklung der Hinteren Mult ist. Vor allem die großen Blöcke wie CDU, Freie Wähler und SPD treten einstimmig oder zumindest mit großer Mehrheit für die Umnutzung des Gebiets ein. Andere hatten gefordert, den Amtsantritt von OB-Wahlsieger Manuel Just und dessen Planungs-Initiativen abzuwarten.

Als er auf die amtierenden und kommenden Verwaltungsspitzen zu sprechen kam, fing Tröscher an zu sticheln. Wahlsieger Just sei wohl ganz froh, wenn er das Thema "Hintere Mult" vor Amtsantritt los wäre. Und Bürgermeister Torsten Fetzner? Der warne einerseits vor der Versiegelung von Fläche, um genau diese in der Hinteren Mult voranzutreiben. "So etwas nennt man dann ,professionell’", spottete Tröscher. Auch dass Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 37 Millionen Euro immer noch nicht ausreichen und einige bereits ausgewiesenen Gewerbeflächen noch gar nicht voll ausgelastet seinen, zeige die Widersprüchlichkeit des Weinheimer Verwaltungshandelns auf, so Tröscher.

Landwirtin Iris Großhans skizzierte die Geschichte ihres Betriebs, der vor 50 Jahren von Lützelsachsen in die Hintere Mult ausgesiedelt war - und nun von der Umwandlung der Acker- in Gewerbefläche betroffen ist. "Wir haben uns in der Weststadt integriert. Auch wenn es bei uns manchmal riecht, wissen die Leute, dass sie uns immer willkommen sind." Ihre emotionale Forderung: "Finger weg von der Hinteren Mult!" Den Abschluss machte Stadtrat und Landwirt Karl Bär.

Auch er unterstrich die Bedeutung von Fläche für die Landwirtschaft: "In Gewerbegebieten kann man allenfalls Tomaten, Paprika und Gurken anbauen, mithilfe von Substraten." Er brachte einen Aspekt ins Spiel, der interessieren könnte: Wenn es um das Halten oder Ansiedeln von Gewerbebetrieben geht, dürften Kommunen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden: "Dieses Kirchturmdenken sollte der Bundestag beenden", so Karl Bär.