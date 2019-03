Von Günther Grosch

Weinheim. Drei-Einigkeit in der Vorstandsspitze: Dank der "Mitgliedschaft mit Herz", in deren Rahmen Mitglieder der Volksbank Weinheim freiwillig auf ihre Dividendenzahlung verzichten und diese Gelder gemeinnützigen Zwecken zugutekommen lassen, erhielten am Dienstag zehn Vereine und Institutionen aus dem Gebiet des Geldinstituts dringend notwendige Anschubfinanzierungen für ihre jeweiligen Projekte.

Durch die aktuelle Aktion sind 21.777 Euro zusammengekommen. Weitere 11.405 Euro hätten "Fans und Gönner" beigetragen, so Volksbank-Vorstandssprecher Carsten Müller im Verlauf einer Feierstunde. Dieses Engagement für die Region mit den Orten Laudenbach, Hemsbach, Birkenau und Mörlenbach über die Zweiburgenstadt bis nach Heddesheim stelle eine wichtige Säule der mit mehr als 20.000 Mitgliedern "größten Personenvereinigung der Region" dar, so die beiden anderen Vorstandsmitglieder Klaus Steckmann und Torsten Dämgen: "Weil die Volksbank nicht nur Finanzdienstleister sein, sondern vor Ort auch etwas zurückgeben will."

Seit 20 Jahren gehören die Hemsbacher Kunstradfahrer zu den besten Deutschlands und zeitweise auch Europas, hatte sich das Voba-Vorstandstrio im Vorfeld der symbolischen Scheckübergabe schlaugemacht. Damit die Kunstradfahrer des TV Hemsbach weiter zum Sichtungskader sowie zum erweiterten Nationalkader zählen können, bedarf es allerdings der passenden Ausrüstung.

"Leider sind viele unserer Spezialräder über 20 Jahre alt und können nur noch notdürftig repariert werden", verdeutlichte Stefanie Böhm. Darüber hinaus behalte man die erforderliche Wettkampfkleidung oft über Jahre hinweg, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Mit den jetzt erhaltenen 5050 Euro zur Anschaffung neuer Räder könne man auf hohem Niveau weiterfahren.

Aus Hemsbach kommen auch zwei Gruppen von Schülern, die für den öffentlichen Raum zwei Transformatorenhäuschen künstlerisch gestalten wollen. Federführend ist hier der Förderverein "Kunst-Platz", der im Rahmen zweier Workshops einen beratenden Künstler zur Seite stellt. "Herzbetrag" hier: 1406 Euro, Zusatzspende: 2425 Euro.

Tischtennis boomt in Weinheim, erklärten Hans Crusen, Markus Casper und Paul Thomas vom TTV Weinheim West. Den gut 60 Jugendlichen im Verein kommt eine Medienausstattung mit Videokamera, Laptop und Beamer zugute, die sie ab sofort bei der Technikschulung und in Wettkämpfen unterstützt. Finanzielle Unterstützung wiederum leistet die Herzstiftung mit 2344 Euro, die Zusatzspenden belaufen sich auf 1810 Euro.

Mehr als 100 Teilnehmer erwartet die Katholische Jugend Weinheim (KJG) alljährlich im Sommer im Verlauf eines neuntägigen Zeltlagers. Weil dafür große Zelte unter anderem zum Schutz vor Witterungseinflüssen benötigt werden, kommen der Herzbetrag (1406 Euro) und die Spende (2350 Euro) wie gerufen. "2018 hat unser 15 Jahre altes Materialzelt seinen Geist aufgegeben", so Lennart Frede.

Nach 23 Jahren "treuer Dienste" müssten dringend die bereits mehrfach geflickte Ringermatte ausgetauscht, der Prallschutz an den Wänden erneuert und Schränke für die Sportgeräte angeschafft werden, beschrieb Jennifer Pohl die Nöte des RSC 1908 Laudenbach. Abhilfe schaffen hier die 1875 Euro aus Mitteln des Herzbetrags und Spenden in Höhe von 3530 Euro.

Die rund 250 Juniorenfußballer der Altersklassen Bambini bis A-Jugend des SV/BSC Mörlenbach sowie deren Trainer beabsichtigen den Kauf von Hard- und Software. Diese erlaubt es auch hier, Trainings-Spiele aufzuzeichnen und anschließend zu analysieren. Mit 2240 Euro aus dem Herzbetrag dürfte auch dieses Vorhaben gelingen.

Ohnmachtssichere Rettungswesten ("Life-Wests") sowie zusätzliches Ausbildungsmaterial stehen bei den Wasserrettern der DLRG Heddesheim (1900 plus 510 Euro) und der DLRG Hemsbach (1700 Euro) unter dem Motto "Freie Zeit in Sicherheit" auf dem Wunschzettel.

"Weg Bereiter" nennt sich das inklusive therapeutische Angebot des Reit- und Fahrvereins Birkenau, in dessen Rahmen Menschen mit und ohne Behinderung zueinanderfinden. 2500 Euro aus dem Herzbetrag sowie 130 Euro Zusatzspenden helfen unter anderem der Anschaffung von Aufstiegshilfen in den Sattel.

Der Ausrüstung, Material für Aktionen, Turnierpreise, Training und der breitensportlichen Kooperation mit Wald-, Pestalozzi- und der Friedrich-Grundschule kommen die 1406 Euro "Herz"- und 600 Euro Zusatzspenden an den TTC 1946 Weinheim zugute.

"Alles für den Nachwuchs aus Weinheim und Umgebung", übernahmen Christian Säger, Bernd Schafhaupt und Sebastian Kuhn somit den "letzten Aufschlag".