Von Günther Grosch

Weinheim. "Herz"lich Willkommen auf der in diesem Jahr vom 9. bis zum 12. August stattfindenden Weinheimer Kerwe: Die vom Vorsitzenden des Heimat- und Kerwevereins "Alt-Weinheim", Peter Gérard, ausgesprochene Einladung ist dabei nicht nur eine Begrüßungsformel.

Stellt das aktuelle, gut sieben mal sieben Zentimeter große, blau-weiß geränderte Kerwesymbol zum Umhängen doch ein Herz dar, dessen Erwerb gleichzeitig zum Freien Eintritt zu der am Samstag, 10. August, 21 Uhr, im Schlosspark stattfindenden "Nacht der 1000 Lichter" berechtigt.

Mit dem Kauf des fünf Euro teuren Anhängers unterstützen die Kerwefans auch andere Aufgaben des Vereins. Wozu die Beleuchtung mit Lichterketten im Kerwegebiet zählt.

Den Startschuss zur diesjährigen Kerwe am Freitag, 9. August, gibt um 16.30 Uhr die "Bürgerwehr": mit drei Böllerschüssen. Bereits zuvor wird "Orgelspieler Werner" von 13 Uhr an die Feierlichkeiten ankurbeln. Die Musikkapelle Gorxheimertal bläst den Besuchern auf dem Marktplatz dann den Marsch. Umrahmt wird die vom Balkon des Alten Rathauses ausgesprochene Eröffnung mit Redebeiträgen, unter anderen von OB Manuel Just, Weinhoheiten aus der Region, vom Kerweborscht und von Peter Gérard.

Dem Kerwe-Eröffnungstanz auf dem Marktplatz folgt der Rundgang mit den Ehrengästen sowie von 18 Uhr an der "Lange Tisch" am Kerwehaus. Hier übergibt das diesjährige Kerwepaar dem amtierenden OB traditionell Kuchen und Wein. Musikalische Unterhaltung gibt es zur gleichen Zeit in der "Piano Lounge" in der Bahnhofstraße sowie auf der Terrasse des Schlossparkrestaurants mit der Band "Magnolia". Die "Running Five" und die südafrikanische Sängerin Caroline Mhilanga treten auf dem Hutplatz auf.

Mit einem Frühschoppen der Senioren und einem "Wiedersehen mit alten Freunden" beginnt der Samstag, 10. August, um 10 Uhr im Kerwehaus. Mit "Arbeiten und Feiern in einer alten Stadt" ist von 11 Uhr an der Handwerkermarkt an "der Gerberbach" überschrieben. Die Karnevalsgesellschaft "Weinheimer Blüten" organisiert von 14.30 Uhr an ein Kinderfest unter der Großen Zeder im Kleinen Schlosspark. Ab 19 Uhr gibt es im Großen Schlosspark zunächst ein Wiederhören mit dem Fanfarenzug Waibstadt, ehe um 21 Uhr die Park-Illumination startet.

Ein Frühstücksbrunch in der "Piano Lounge", Bahnhofstraße 7, eröffnet die Kerweaktivitäten am Sonntag, 11. August, von 10 Uhr an. Weiter geht es um 11 Uhr auf dem Handwerkermarkt, ehe um 16 Uhr das Kerwekonzert der Stadtkapelle unter dem Gingkobaum im Schlosspark bevorsteht. Dort treten auch die Kurpfälzer Alphornbläser auf. Auf der Schlossparkterrasse lockt erneut Livemusik, präsentiert von "LOL". Mimi Grimm, das Mädchen mit dem Kontrabass, und "Acoustic Pieces" laden um 19 Uhr auf den Hutplatz ein. Im Kerwehaus spielen "The Alien Brain Suckers" und Weinheimer "Cool Rock".

Der Kerwemontag, Weinheims "Nationalfeiertag", steht von 11 Uhr an im Zeichen des Frühschoppens in Gaststätten und Straußwirtschaften. Um 15 Uhr startet die Gerberbach-Regatta, ein Kinderwettbewerb mit selbst gebastelten Schiffchen. Um 16 Uhr starten die Honoratioren aus Stadt und Region ihren Kerwerundgang unter Führung von OB Just. Unter anderem "Die Schultzes" beschließen die Kerwe auf der Schlossparkterrasse mit Blues, Rock’n Roll und Country. Die Speisen kredenzen "LOL" und der Verein "KochKultur".

Info: Das Kerwesymbol gibt es für 5 Euro bei Grimm Gutjahr, Grabengasse 7, in der Touristinfo am Marktplatz 1 sowie bei Gertraude Stahl im Lärchenweg 5.