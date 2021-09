Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. An seine erste große Reise hat Rafael Pliszek keine bewusste Erinnerung. Die erlebte Geschichte setzt sich erst durch die Erzählungen der Eltern zusammen. Als er zwei Jahre alt ist, sitzt er mit seinem Bruder und seiner Mutter in einem Bus. "Wir hatten nur dabei, was in den Taschen war, unser Vater war schon vorgefahren. Er hatte den Job nicht gekündigt, um keinen Verdacht zu schöpfen", verrät er.

Von Kattowitz geht es ins Ruhrgebiet, um ein neues Leben zu beginnen. Im Frühjahr 1989 war das, ein halbes Jahr vor dem Mauerfall. "Heute bin ich stolz, mich als Deutscher und Pole zu fühlen. Ich versuche das Beste aus beiden Kulturen zu holen", betont Pliszek.

Seit sechs Jahren lebt der 33-Jährige in Hirschberg. Die damalige Ankunft in Herne (zwischen Bochum und Gelsenkirchen) ist für ihn nicht befremdlich. "Ich war schließlich noch sehr klein, im Kindergarten, und der Nachbarschaft haben wir schnell Anschluss gefunden und mit deutschen wie mit polnischen Kindern gespielt", erinnert er sich. In den Sommer- und Weihnachtsferien aber gab es nur ein Ziel: Beuthen, eine rustikale Arbeiterstadt nahe Katowice, sozusagen das polnische Bergbau-Pendant zum deutschen Pott.

Dort wohnten die Uroma, Großeltern, Onkel, Tante und Cousins zeitweise alle unter einem Dach. "Wir haben im Garten geholfen und die Hühner versorgt", so Pliszek. Da die Oma einen urigen Kohleherd in der Küche stehen hatte, wurden die eigentlich zum Ausmalen mitgenommenen Bilderbögen im knisternden Ofen verschürt. Sightseeingtouren und Urlaub im herkömmlichen Sinn gab es eigentlich nicht. "Ein oder zweimal sind wir in all den Jahren nach Krakau, oder zu einem Schloss gefahren", erklärt er.

Die Unterschiede zu Deutschland waren nach dem Wegfall des Eisernen Vorhangs in den 1990er-Jahren groß; die Straßen holprig, Mitbringsel wie Milka oder Haribo heiß begehrt. Und da der Müll oft einfach verbrannt wurde, lag ein typischer Geruch in der Luft, den Pliszek für immer mit Polen verbindet. "Selbst wenn ich heutzutage die Grillkohle anheize, denke ich daran", verrät er.

In den Ferien wurde er von den Cousins für seinen Gameboy bewundert. Doch als er in der Pubertät mit durchlöcherten Hosen ankam, schaute eher die Oma verwundert. Als Teenager und Heranwachsender ließ der Bezug nach, wollte man auch andere Urlaubsländer und das Mittelmeer entdecken. Erst mit Ende 20 beschäftigte sich Pliszek wieder bewusst mit seiner alten Heimat. Auch sein Umzug nach Hirschberg spielte dabei eine Rolle. Bei einem Chemiebetrieb ist im er im Außendienst tätig. "Eine Prämisse war, in Osteuropa etwas aufzubauen." Bei Geschäftsreisen in Krakau oder Kattowitz wurde nicht nur die polnische Sprache aufgefrischt, er konnte sich auch im wahrsten Sinne Kindheitserinnerungen auf der Zunge zergehen lassen. Zurek, eine saure Mehlsuppe, die schon auf Omas Herd köchelte, erinnerte ihn an die Urlaubstage von einst.

Heute lebt nur noch sein Opa in dem einstigen Vier-Generationen-Haus. Der Kohleherd ist längst aus, und auch sonst ist es in Polen viel moderner geworden. Die Autobahn ist heute ruckelfrei, die Altstädte restauriert, mit hippen Läden, Cafés und Craftbier-Brauereien. "Das Lebensgefühl ist insgesamt europäischer, die Kontraste sind längst nicht mehr so spürbar wie in den 90ern", sagt Pliszek. Für ihn ist die Veränderung aber auch eine Brücke, um sich intensiver mit seinem Heimatland zu beschäftigen.

Bei seinen regelmäßigen Besuchen fragt er nach, was die Jugend auf dem Herzen hat, wie sie auf das Land blickt. "Religion und Familie spielen immer noch eine größere Rolle als in Deutschland", so Pliszek, der sich zudem freut, dass sich viele Klischees langsam auflösen. "Die typischen Polen-Witze werden weniger." Handwerker aus dem östlichen Nachbarland werden heute als fleißige Arbeiter geschätzt.

Mal ein paar Monate in Krakau zu wohnen, könne er sich durchaus vorstellen. Sein in Deutschland aufgebautes Leben eintauschen, das aber nicht. "Ich bin stolz, hier etwas erreicht zu haben und offen mit meiner polnischen Identität umzugehen, sie ist ein wichtiger Teil von mir", betont er. Heimat sieht er weniger lokal verortet, sondern eher als Gefühl, als Momentaufnahme. "Heimat ist dort, wo Familie und Freunde sind, wo man sich frei von Zwängen fühlt. Aber ich sehe es eigentlich nicht als Land oder Region", sagt er.

Und wie hält er’s mit dem Fußball? Lewandowski oder Müller? Als bei der Europameisterschaft 2016 Deutschland gegen Polen spielte, bekam er zufällig von einem Arbeitskollegen Karten für die Partie in Paris in die Hand gedrückt. Seine Frau im Deutschland-Trikot, er im polnischen Dress, fieberten hautnah mit und waren ob der deutsch-polnischen Verschwisterung der Hingucker bei den polnischen Fans. Am Ende hieß es 0:0, doch Pliszek ist zufrieden. "Mein Herz schlägt für beide Nationen."