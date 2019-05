Weinheim. (keke) Weinheim sei chronisch unterfinanziert und habe damit ein strukturelles Problem, eröffnete Bertram Trauth die Diskussionsrunde, nachdem Referent Jürgen Bischoff seinen Vortrag am Dienstag in der Stadthalle beendet hatte: "Um Gewerbesteuereinnahmen zu generieren, muss die Stadt expandieren und weiter wachsen", so der Vorsitzende der Vereinigung Weinheimer Unternehmer (VWU). Darüber hinaus gehe es um den Erhalt und die Schaffung von Jobs, damit sich weiter junge Familien ansiedeln.

Sinken die Gewerbesteuer-Einnahmen, müsse die Förderung öffentlicher Einrichtungen eingeschränkt werden. Busse, Schwimmbäder, Büchereien, Wasser- und Abfallgebühren könnten teurer werden, so das Menetekel von Gewerbeverein und VWU. Fehlen oder gehen Arbeitsplätze verloren, verlassen junge, gut gebildete Menschen die Kommune. Menschen, die in ökonomischer Hinsicht möglicherweise weniger produktiv auftreten, blieben zurück: "Arztpraxen, Apotheken, Läden und Schulen schließen."

Von 100 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen blieben lediglich 25 Millionen in einer Stadt, hielt Arnulf Tröscher als einer der Gegner der Mult-Bebauung dagegen. Bei einer Einnahme von einer Million Euro brutto in der Hinteren Mult blieben also lediglich 230.000 Euro in der Stadt: "Die Hintere Mult soll also wegen 230.000 Euro netto zugebaut werden." CDU-Kommunalwahlkandidat Thomas Ott konterte: "Diese 230.000 Euro fließen jedes Jahr, nicht nur einmal." Die Ansiedlung von Firmen gelinge nur, wenn die Stadt attraktiv ist, warnte SPD-Kandidat Professor Rudolf Large. Nur über höhere Gewerbesteuereinnahmen zu diskutieren, sei "unsäglich". Die Menschen hätten durch innovatives Gewerbe sehr viel mehr Nutzen.

Dirk Ahlheim, Unternehmer und Sprecher der "Interessengemeinschaft Hintere Mult" sowie Kandidat auf der Liste der Freien Wähler, sprach von einem "spannenden Mix" an Interessenten. 15 bis 17 erweiterungs- oder ansiedlungswillige Betriebe ziehe es auf die Hintere Mult. Wenn sich Weinheim breiter aufstellen wolle, bräuchten Firmen dafür Freiräume.

Die Stadt benötige eine gesunde Landwirtschaft und Unternehmen, die sichere Arbeitsplätze und höhere Steuer-Einnahmen garantieren. Auch die in der Hinteren Mult angesiedelte Firma B&S mit ihren derzeit 150 bis 180 Arbeitsplätzen sei dafür beispielgebend.

Stuckateurmeister Holger Haring, Vorstandsmitglied des Gewerbevereins, beschwor den Zusammenhalt in der Stadt. Er kenne kein einziges Unternehmen, das trotz eines der höchsten Gewerbesteuersätze in der Region aus Weinheim weggehen wolle. Es gehe folglich nicht an, dass ein Unternehmen aus Mangel an betrieblichen Ausweitungs-Möglichkeiten Probleme mit der betrieblichen Existenzsicherung bekommt, so Haring. Gewerbliche Betriebe kämpften ebenso um eine Existenzberechtigung wie die Landwirte. Die Konjunktur befinde sich am Abflauen, "auch wir müssen unsere Arbeitsplätze sichern und unsere Betriebe zukunftsfähig machen". Kein Mitarbeiter wolle auf eine auswärtige Konversionsfläche gehen. Die Firmen bräuchten genauso Vertrauensschutz wie die Landwirte, denen für verloren gehendes Land Ersatzflächen zur Verfügung gestellt würden.

"Wir sind hier auch von der Sorge getrieben, dass die Stadt den nächsten Kindergarten nicht finanzieren kann", so Peter Schuster, langjähriger Vorsitzender des VWUs. Schon jetzt warteten bis zu 100 Kinder auf einen Kindergartenplatz. Während in Heidelberg und Mannheim Aufbruchstimmung herrscht, so Andreas Gabriel (Kandidat der CDU Lützelsachsen), habe er in Weinheim das Gefühl, es gebe hier nur Gegnerschaft. Stattdessen gelte es, "Zukunft und Perspektiven zu schaffen, die alle vorantreibt" und zu vermitteln, was als Nutzen dahintersteht. Trauth pflichtete ihm bei. Weinheim präsentiere sich nicht zum ersten Male als "Weltmeister im Verhindern". Dies präge sich in den Köpfen ansiedlungswilliger Unternehmer ein.