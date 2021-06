Ladenburg. (stu) Die Klimapolitik und die ehrgeizigen Ziele der Stadt Ladenburg wurden in den vergangenen Monaten auch vom Netze-BW-Kommunalberater Andreas Stampfer interessiert verfolgt. Er begrüßte es, dass Bürgermeister Stefan Schmutz bei der Haushaltsverabschiedung im Januar angekündigt hatte, Ladenburg solle spätestens 2040 eine klimaneutrale Kommune sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss auch die Römerstadt die Energiewende schnellstens einleiten.

"Für mich ist klar, dass in den kommenden Jahren der Klimaschutz an erster Stelle steht", bekräftigte der Bürgermeister in der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch. Schmutz motivierte die Bürger sowie die Betriebe, ihren Beitrag bei der Umsetzung zu leisten, auch die städtischen Gebäude werden ab sofort im Fokus stehen, dort sollen Energiesparmaßnahmen eingeleitet werden.

Auf der Tagesordnung standen gleich zwei wichtige Punkte: Zum einen stellte der Geschäftsführer des Klimaschutzbündnisses Kliba, Klaus Kessler, eine Photovoltaik-Initiative vor, die auch Ladenburg unterstützen wird. Zum anderen präsentierte Andreas Stampfer von der Netze BW das kommunale Energiemanagement, das in der Verwaltung installiert werden soll. Für beide Vorhaben sind noch Ratsbeschlüsse notwendig, die dem derzeitigen Stimmungsbild zufolge aber nur eine reine Formsache sein sollten. Ladenburg hat bei den Installationen der stromproduzierenden Fotovoltaik-Anlagen bereits in den vergangenen Jahren gehandelt. So gibt es zum Beispiel eine Bürger-Photovoltaik(PV)-Anlage auf dem Dach des Gymnasiums und bei der Feuerwehr. Auch der Bauhof produziert mit einer PV-Anlage mehr Strom, als er verbrauchen kann.

Es gibt aber auch Nachteile in der Römerstadt. Die Altstadtsatzung schreibt nämlich verbindlich vor, dass im Altstadtkern keine PV-Anlagen auf den Dächern der Häuser installiert werden dürfen – der Optik wegen. Trotzdem sieht der Kliba-Manager auch in Ladenburg enormes Potenzial, weitere Anlagen in Betrieb nehmen zu können. Die PV-Initiative des Landes sei letztendlich nur erfolgreich, wenn die Kommunen zur Kooperation bereit sind. Als kleinen Anreiz bietet das "Fotovoltaik-Netzwerk Rhein-Neckar" den ersten 20 Interessierten kostenlose Beratungen an. Die Techniker besuchen die Gebäudeeigentümer vor Ort und erstellen nach einer Begutachtung ein Umsetzungskonzept. "Das Ziel muss ganz klar sein, in Ladenburg mehr PV-Anlagen auf den Dächern zu installieren", betonte Kessler. Eine Erstberatung kostet übrigens 220 Euro. Bürgermeister Schmutz zeigte sich optimistisch, dass immer mehr Interesse bestehen wird, die Sonnenenergie auch in Ladenburg stärker zu nutzen.

Info: In der Stadtverwaltung wird das Projekt von der Umweltbeauftragten Anne Struve (anna.struve@ladenburg.de) koordiniert. Infos zum PV-Netzwerk unter www.photovoltaik-bw.de/rhein-neckar