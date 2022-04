Hirschberg-Großsachsen. (mpt) Eine grün umrankte Krone, geflochtene Tannenzweige, farbige Bänder – und jede Menge bunter Ostereier, die sich um die Konstruktion schlängeln: Es ist eine lieb gewonnene Tradition, jedes Jahr schmückt der Bund der Selbstständigen (BDS) den historischen Brunnen in Großsachsen und verwandelt das Bauwerk für fast einen Monat in einen Osterbrunnen.

Gemeinsam packen sie mit an. Die große Metallkrone wird mit vereinten Kräften auf die Wasserzapfsäule aufgesetzt – und sitzt wie angegossen. Dann werden die großen, mit Tannengrün umwickelten Metallbögen eingehakt. "Es passt", freut sich Walter Gentz. Der BDS-Schriftführer hat schon Erfahrung mit dem Anbringen der Dekoration. "Aber ich helfe nur am Rande", sagt er bescheiden.

Die Aufgaben sind klar verteilt, jeder Handgriff sitzt. Jörg Mayer ist für die Mechanik und das Grundgerüst zuständig, der Aufbau ist Männersache. Den Großteil der Arbeit vollbringen im Vorfeld aber drei Frauen: Marliese Schröder-Mohr von "Ihre Blumenecke", Waltraud Mayer und Jana Kreis. Schon am Mittwochnachmittag verbringen sie gute zwei Stunden damit, lose Tannenzweige zu einem gigantischen Zopf zu flechten. "Die Damenhände sind dahin", sagt die Floristin lachend, und zeigt auf ihre Schwielen an den Händen. Zumindest jetzt sind Feinarbeit und Auge gefragt. Die im Wind flatternden blauen, weißen, gelben und roten Bänder werden zurechtgezogen – aus einem Karton bunte Ostereierketten herausgegriffen, und die farbenfrohen Girlanden gekonnt um die grünen Tannenbögen gewickelt. Das geht rasend schnell, mit dem Tempo könnten die Damen locker bei "Wetten, dass…?" antreten. "Ja, wir sind eingespielt und haben alles griffbereit deponiert", sagt Schröder-Mohr – und platziert noch vier schöne Blumenkübel mit Vergissmeinnicht und anderen Frühjahrsblühern, die in dem heiteren Ensemble nun besonders zur Geltung kommen.

Wie lange es die Osterbrunnen-Dekoration schon gibt, kann keiner so genau sagen. 20 Jahre, wird geschätzt. Die ehemalige BDS-Vorsitzende Karin Kunz kam einst auf die Idee, den Brunnen zur Osterzeit aufzuhübschen. Metallbaumeister Frank Weihrauch entwarf die Konstruktion, die auch zwei Dekaden später wie maßgeschmiedet auf das historische Bauwerk von 1650 passt.

"Es soll etwas Aufmunterndes sein in diesen Zeiten, ein kleiner Lichtblick, der für gute Stimmung sorgt", sagt Gentz. Zentral gelegen, wirkt der Straßenbrunnen für das vorbeifahrende und vorbeilaufende Volk nun wie ein schöner Farbklecks, der die Vorfreude auf das Osterfest steigen lässt. Nachdem in den letzten beiden Jahren coronabedingt keine öffentliche Einweihung stattfinden konnte, gibt es nun zumindest einen kleinen Umtrunk mit Bürgermeister Ralf Gänshirt und Altbürgermeister Werner Oeldorf. Kredenzt werden die Weine vor der direkt benachbarten "Eriks Weinscheuer". Auch "Kronenschöpfer" Frank Weihrauch schaut gerne vorbei.

"Eigentlich hatten wir eine Feier geplant mit Sitzbänken und Fingerfood. Aber jetzt machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung", erklärt Gentz. Dabei gibt es eigentlich etwas zu feiern. Seit Monatsbeginn ist die Verschmelzung der Hirschberger BDS-Ortsverbände rechtskräftig (die RNZ berichtete). 2023 sollte die Einweihung des Osterbrunnens also in größerer Runde gefeiert werden können. Voraussichtlich bis eine Woche nach Ostern wird das Schmuckstück nun zu sehen sein.