Von Philipp Weber

Weinheim. Wenn Rainer Burger von seiner Terrasse schaut, hat er weite Teile seines "Forschungsgebiets" bereits im Blick. Burger (Jahrgang 1954) beschäftigt sich seit den 90er-Jahren mit Weinheims Sagenwelt. Während er früher mit Schülern alte Erzählungen in heutiges Deutsch übersetzte und die Orte besuchte, ist er nun online gegangen – und hat die Webseite www.weinheim-sagen.de aufgebaut. Im RNZ-Interview verrät er, wie es dazu kam.

Herr Burger, Sie haben in der Kernstadt und den heute eingemeindeten Dörfern rund 50 alte Sagen entdeckt. Haben Sie so etwas wie eine Lieblingserzählung?

Das ist schwer zu sagen... Mir gefällt die Sage von dem Ulner’schen Hofbauern, der seinem Herrn bei der Weinlese immer wieder einen Teil der Ernte unterschlagen hat. Zur Strafe darf er nicht in Frieden ruhen und spukt zur Geisterstunde auf dem Marktplatz. Dort springt er Spätheimkehrern auf den Rücken, die ihn zum Sitz seiner alten Herren im Schloss hinauftragen müssen. Dann verschwindet er. Wer zu spät und nassgeschwitzt daheim ankommt, hat also eine gute Ausrede, wenn die bessere Hälfte nachfragt...

Behandeln viele der Sagen solche Männerprobleme?

Es gibt noch eine Erzählung, die eine ähnliche Stoßrichtung aufweist. Sie handelt vom Heiner, einem Müllersknecht. Er kam am Diebsloch vorbei (gemeint ist ein früherer Stadteingang im heutigen Gerberbachviertel, nicht die Gastronomie, Anm. d. Red.), auf dem Weg zu seiner Bärbel. Doch da erblickte er im Grundelbach ein weiß gekleidetes Mädchen mit schwarzem Haar, das auf einem Stein saß und ihn zu sich bat. Als er sie erreichte, verschwand sie. Der Bärbel hat er nie davon erzählt. Viele andere Sagen handeln jedoch von kleineren oder größeren Betrügereien. Die Missetäter kamen in dieser Welt ungestraft davon – in der nächsten allerdings nicht. Wer auf den Eichelberg wandert, sollte sich indes vorsehen. Hier spielt eine Sage, laut der dort ein Mord begangen und anschließend verbrämt wurde...

Rainer Burger am digitalen Endgerät: Der pensionierte Lehrer befasst sich seit über 20 Jahren mit Weinheims Sagenwelt. Dank ihm hat diese den Weg ins Netz gefunden. Foto: Kreutzer

Wie kamen Sie dazu, sich mit diesen alten Erzählungen zu befassen? Sind Sie Ur-Weinheimer?

Nein. Ich war Lehrer (lacht). Ich bin erst 1993 als Deutsch- und Kunstlehrer an die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule gekommen, davor habe ich im Auslandsdienst gearbeitet. Aus dieser Zeit war ich es gewohnt, dass aus der Tätigkeit des Lehrers eine Reihe von gesellschaftlichen Verpflichtungen erwachsen, die hier in Deutschland wegfielen. Ich wollte mich mehr engagieren, zum Beispiel eine AG aufbauen. Über eine Mutter bin ich an ein Weinheimer Sagenbuch gekommen, das aus meinem Geburtsjahr stammt: 1954. Seitdem hatte sich offenbar niemand um das Thema gekümmert. Schließlich bot ich Schülern aus den siebten Klassen eine AG zum Thema an. Wir besuchten die Orte, an denen die Sagen spielen und übersetzten sie gemeinsam in ein zeitgemäßeres Deutsch. 1999 gaben wir einige der Erzählungen erstmalig neu heraus, zusammen mit Zeichnungen der Schüler.

Das kam an?

Was soll ich sagen? Die AG war der Hit! Die Schüler waren begeistert (zeigt einige der mit den Schülern zusammengestellten Büchlein). 2000 habe ich ein Buch mit 50 Weinheimer Sagen herausgegeben, die jeweils von Schülern nacherzählt und bebildert worden sind. Die Bücher wurden auch am Rande des Sommertagszugs 2002 verkauft. Ein Höhepunkt war auch das Jahr 2012. Damals haben wir beim Wettbewerb der Metropolregion "Heimat neu erfahren" den dritten Preis geholt. Die Träger des ersten Preises hatten damals schon eine Webseite.

War das der Anstoß für Sie, ebenfalls online zu gehen?

Höchstens zum Teil. Als ich in den Ruhestand ging, hatte ich mich über 20 Jahre lang mit dem Thema befasst. Ich dachte darüber nach, wie ich weiter Leute dafür erwärmen könnte. Zunächst überlegte ich, ein Buch zu schreiben – aber das ist im Eigenverlag eine mühselige und oft wenig lohnende Angelegenheit. Und ich wollte ja auch Leute erreichen, die keinen direkten Zugang zur Thematik haben. So kam die Idee zustande, online ein möglichst barrierefreies Angebot zu schaffen, also zum Beispiel mit der Möglichkeit, sich die Sagen anzuhören statt sie durchzulesen. Mit einem bezahlten Helfer aus Sri Lanka habe ich die Seite aufgebaut. Sie ist einem Spaziergang durch die Altstadt nachempfunden und beinhaltet zehn Sagen, die dort spielen. Zu jeder gibt es Bilder. Interessierte können die Route von der Libanonzeder bis zur Windeck jederzeit nehmen und sich bei Fragen online an mich wenden. Jetzt schaue ich, wie gut das Angebot angenommen wird – und ob ich den ersten Teil mit Sagen aus der Altstadt um einen zweiten aus der Nordstadt und einen dritten aus den Stadtteilen bis zum Oberflockenbacher Eichelberg online stelle. Es sind auch noch Verbesserungen möglich, etwa Übersetzungen der Texte ins Englische oder Spanische.

Haben Sie schon Rückmeldungen bekommen?

Ich habe früher junge Lehrer mit ausgebildet. Einige haben großes Interesse an dem Projekt – und auch schon Verbesserungsvorschläge beigetragen. Das Onlineangebot richtet sich indes an das breite Publikum. Führungen will ich jedoch keine machen – beziehungsweise nur für kleine Gruppen, die ich persönlich kenne. Das wäre nicht meine Welt.

Lassen Sie uns noch einmal auf den Inhalt der Sagen zurückkommen. Kann man behaupten, dass die Erzählungen einen historisch wahren Kern haben?

Die Orte gibt es. Aber bezogen auf die Begebenheiten selbst? Nein, eher nicht. Manche der Inhalte grenzen ja an üble Nachrede. Nehmen Sie nur "Das sonderbare Leichenbegräbnis" eines früheren Stadtrats. Laut der Sage wusste niemand so richtig, worauf er und seine Familie ihren Reichtum aufgebaut hatten. Dann soll er beim Geldzählen plötzlich verstorben sein – und aufgrund seines Kontrollzwangs sogar seine eigene Beisetzung beobachtet haben, von seinem Erkerfenster am Marktplatz aus. Das ist rein faktisch gesehen so unwahrscheinlich, dass ich die heutigen Vertreter seiner Familie beruhigen kann: Ihr Name nimmt durch so etwas sicher keinen Schaden mehr (lacht).

Aber dass vieles in Weinheim früher mit Landwirtschaft zu tun hatte, spiegeln die Sagen doch wider.

Das stimmt. Die Sagen handeln fast ausschließlich von Bauern, Winzern, Müllern, Stadträten sowie Angestellten des niederen Adels. Die Müller kommen meist schlecht weg. Offenbar hatten sie früher den Ruf weg, die Bauern beim Mahlen des Getreides übers Ohr zu hauen.

Heute hört man selbst in Weinheims Wohnquartieren nur noch selten Kurpfälzisch. Geht mit dem Zuzug und der Durchmischung der Bevölkerung auch der alte Sagenschatz verloren?

Er geht definitiv verloren. Aber das liegt aus meiner Sicht nicht am Zuzug. Als ich die ersten Male zu den Schauplätzen der Sagen ging und vor Ort Fragen hatte, konnten mir auch viele Einheimische nicht helfen. Meine Hypothese lautet eher, dass das Interesse der Menschen an ihrer unmittelbaren Umgebung nachlässt. Wer stellt heute schon noch die Frage, warum über einem Tor am Marktplatz die Buchstaben "PV" stehen? Oder warum es in Weinheim einen "Hexenturm" gibt – ursprünglich sogar zwei? Und das, obwohl in der Kurpfalz zumindest nie Frauen öffentlich verbrannt wurden. Aber wo Sie von Dialekt sprechen: Ich finde, wer sowohl die Hochsprache als auch einen Dialekt beherrscht, hat die besten Karten im Leben. Einen Bildungsbegriff, der bürgerlichen Status an die Hochsprache knüpft, halte ich für antiquiert.