Edingen-Neckarhausen. Ein kommunaler Haushalt mit "Visionen"? Thomas Hoffmann, Sprecher der Offenen Grünen Liste (OGL), hält das für möglich und nötig. Die RNZ sprach mit ihm über Klimaschutz, Bürgerbeteiligung oder das Verhältnis der Fraktion zum Bauamt.

In Ihrer Stellungnahme zum Haushalt 2018 haben Sie gesagt, Ihnen fehle "etwas, worauf man sich freuen kann". Was denn zum Beispiel?

Mir fehlt das Visionäre. Zum Beispiel zum Klimaschutzkonzept. Das ist nur in den Erläuterungen quasi als Fußnote aufgetaucht. Dabei ist das Konzept ja vom Gemeinderat beschlossen, dass man es vollzieht, Stichworte Fairtrade und nachhaltige Beschaffung. Dinge, die gut sind, aber bei denen es mich ärgert, dass keine Umsetzung in Sicht ist. Ich fürchte, dass das wieder etwas ist, was in der Schublade landet. Unsere Aufgabe ist es jetzt, auf den Vollzug zu achten. Und wir werden "Fairtrade" und nachhaltige Beschaffung einfordern.

Sie haben auch gesagt, Bürgerbeteiligung dürfe keine "Farce" sein. Haben Sie den Eindruck, dass sie das ist?

Das zeigt sich bei der Klimaschutzwerkstatt. Da wurden die wichtigsten Maßnahmen unter Beteiligung der Bevölkerung im letzten Jahr im Schloss Neckarhausen bewertet und priorisiert. Und jetzt tut sich nichts. Wir hätten längst mit einigen Maßnahmen beginnen müssen, wenn man sich an den Zeitplan halten würde.

Sie finden auch, dass die Beleuchtung der Stahlkreuzung mit 100.000 Euro teuer ausfällt. Halten Sie diese Investition für unnötig?

Nein, so weit würde ich nicht gehen. Wir haben das mit zusammengebissenen Zähnen genehmigt. Es ist schon viel Geld, aber wir gehen mal davon aus, dass es notwendig ist. Wie die Fußgängerzahlen dort sind, weiß ich nicht.

Gleichzeitig bedauern Sie, dass nur Rampen für den Neckaruferweg geplant sind. Sie wollen den Ausbau des Radwegs, was den anderen Fraktionen zu teuer ist. Was wäre machbar?

Die teure Lösung kam deshalb, weil die gesamte Strecke verbreitert werden soll. Für uns wäre eine Breite ausreichend, wie auf dem kombinierten Rad- und Fußweg auf dem Damm in Neckarhausen. In Edingen ist bei der Mälzerei das Hauptproblem, da besteht ohnehin Gefahr für die Verkehrssicherheit. Und die Beschilderung dort ist wirklich ein Schildbürgerstreich. Das Fahrradfahren ist zugleich verboten, wird aber geduldet. Das ist die offizielle Haltung der Gemeinde.

Also wollen Sie dort eine Verbesserung?

Im Haushaltsplan stehen unter der Stelle "Straßenbau" 257.000 Euro, die nicht näher bestimmt sind. Ich hätte die Hoffnung, dass man da verhandeln kann und einen Teil des Geldes für den Radweg nimmt, der außerdem auch eine wunderbare Verbindung zur Fischkinderstube wäre. Vielleicht würde sich die Mälzerei auch beteiligen, das ist ja ihre Anlegestelle. Ich bin der Meinung, die anderen, auch die Fraktionen, sollten nicht immer alles ablehnen, sondern einfach auch schöpferisch nach Lösungen suchen.

Ihre Fraktion will keinen Wohnungsbau "um jeden Preis", gleichzeitig wird Wohnraum dringend gesucht. Wo soll der Ihrer Meinung nach entstehen?

Ich sehe eine Lösung darin, dass bei unumstrittenen Baugebieten wie Neckarhausen-Nord mehrgeschossig gebaut wird. Durch Geschossbau bekommt man auch junge Leute ins Dorf, weil die nicht so viel Geld haben. Wir unterstützen auch den Antrag der Unabhängigen Bürgerliste auf Installation des Förderprogramms "Jung kauft Alt". Das Problem wird sein, solche Häuser zu finden.

Was ist mit dem Mittelgewann in Edingen? Würden Sie das Gebiet aus dem Flächennutzungsplan rausnehmen?

Wir ringen intern noch um eine Kompromissmöglichkeit. Es gibt Stimmen, die sagen, nach den jüngsten Rodungen muss das Mittelgewann unangetastet bleiben. Und es gibt Stimmen, die halten eine maßvolle Bebauung bis zur roten Linie auf Höhe der Lipowa für denkbar.

Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zum Bauamt? Ihre Fraktion hat den nicht näher bestimmten Vorwurf erhoben, es würden "zu viele Bäume gefällt", was den Bauamtsleiter sehr verärgert hat. Haben Sie inzwischen Kaffee miteinander getrunken?

Ja. Wir haben Kaffee getrunken, und Herr Göhrig hat dazu sehr gute Berliner besorgt. Und wir hatten ein intensives Gespräch in sehr sachlicher Atmosphäre. Ich habe ihm nochmals gesagt, dass Information eben alles ist. Wenn man nach außen kommuniziert, was man macht und warum, und das dann auch noch rechtzeitig, dann nimmt das dem Ganzen viel Zündstoff. Aber es ist auch unbestritten, dass jeder von uns seine eigene Vorstellung davon hat, was richtig ist. Deswegen wird es immer wieder zu Diskussionen kommen. Ich finde es gut, dass Herr Göhrig gesagt hat, beim Biotopvernetzungskonzept der Gemeinde müsste man weitermachen. Und wir waren uns einig, dass gegenseitiges Vertrauen wichtig ist.

Die Debatte um Baumfällungen im Mittelgewann ist auch durch Sie wieder aufgeflammt. Haben Sie weitere Anzeigen erstattet gegen Grundstücksbesitzer, die Bäume gefällt haben?

Das betrifft ja jetzt eigentlich eher den Nabu und nicht die Fraktion.

Die Schnittstellen sind aber da. Und Sie vertreten als Fraktionssprecher ja indirekt auch den Nabu, dem Sie als Vorstandsmitglied angehören.

Gut. Also die höhere Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums (RP) hat den Nabu hier in seiner Auffassung voll bestätigt. Wir haben eine Umweltmeldung ans Ministerium geschickt, die dann runter zum Regierungspräsidium ging. Und das RP hat seine Ansicht auch dem Landratsamt mitgeteilt, das die Einstellung der Rodungsarbeiten verfügt hat. Beim Nächsten gab es das gleiche Spielchen und auch da wurde die Fortsetzung der Fällarbeiten untersagt. Und es gibt die Auflage, dass sich die Grundstücksbesitzer unter fachlicher Begleitung vergewissern müssen, dass sie keine Lebensstätten zerstören.

Einer der Grundstücksbesitzer erklärte, der Nabu mache sich lächerlich. Was sagen Sie dazu?

Wir sagen dazu, dass das Regierungspräsidium die Ansicht des Nabu als richtig beurteilt hat.

Sie haben in Ihrer Stellungnahme zum Haushalt auch eine eigene kleine "Wunschliste" formuliert. Neben dem Naturschutz und dem Erhalt wertvoller Landschaftsbestandteile wie im Mittelgewann, haben Sie den Fokus aufs Jugendzentrum gerichtet. Was wünschen Sie sich hier?

Wir wollen das Thema "JUZ" nicht aus den Augen verlieren und sehen große Chancen darin, wenn es im Sport- und Freizeitzentrum angesiedelt wäre. Die machen gute Arbeit. Es wäre aber noch schöner, wenn das JUZ es schöner hätte, sprich, wenn es eine gute Unterkunft geben würde. Jugendarbeit ist uns im Allgemeinen sehr wichtig. Wir sehen das als wichtigen Auftrag für unsere politische Arbeit und sind deshalb auch bei den Sitzungen des Jugendgemeinderats fast immer dabei.