> Artenschützer und Landwirte saßen bei der Nabu-Veranstaltung im Februar zusammen an einem Tisch im Rathaus. Es ging um den eklatanten Rückgang von Arten, um Ökolandbau und die Zukunft der Flächen. Jochen Goedecke (Nabu Baden-Württemberg) stellte dabei auch die Nabu-Initiative "Fairpachten" vor: Die Mitarbeiter von "Fairpachten" beraten Verpächter von landwirtschaftlichen Flächen, erläutern, welche Naturschutzmaßnahmen für Acker und Grünland sinnvoll sind und wie diese sinnvoll in einem Pachtvertrag vereinbart werden können. Bürgermeister Simon Michler sagte bei dieser Veranstaltung, von 700 Hektar landwirtschaftlicher Fläche auf der Gemarkung, halte die Gemeinde 83 Hektar: "Die acht örtlichen Landwirte stehen bei der Neuvergabe Schlange." Gängige Praxis sei es bislang, nach bestimmten Kriterien vorzugehen. Für die Landwirte erklärte der Edinger Georg Koch, kein Bauer wehre sich gegen Bio. Doch dazu sei die Hilfe der Verbraucher nötig. In den Abschlussstatements waren sich Umweltverbände und Landwirte zumindest öffentlich einig, im Gespräch bleiben zu wollen. (nip)

