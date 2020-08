Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Zum 20. Mal soll am Sonntag, 20. September, der Odenwald-Bike-Marathon (OBM) stattfinden. Ob die Mountainbiker starten dürfen, ist aber noch fraglich. Denn es hakt laut Bürgermeister Ralf Gänshirt. Und zwar am Hygienekonzept, das der Verein "Odenwald-Bike-Marathon" vorgelegt hat. Deshalb könne die Verwaltung noch kein "grünes Licht" für den OBM geben, so Gänshirt auf Anfrage der RNZ. "Wir müssen nachbessern", gestand der Geschäftsführer des Vereins, Markus Kunkel. Die Probleme seien aber nicht unüberwindbar, zumal man mit der Gemeinde über das Hygienekonzept im Gespräch sei.

Sollte ein nachgebessertes Hygienekonzept von der Verwaltung akzeptiert werden, können sich die Teilnehmer auf einen Rundkurs durch die Waldlandschaften, Streuobstwiesentäler und Weinberge freuen. Allerdings sieht das Hygienekonzept bereits heute entsprechend der aktuellen Gesetzeslage eine Teilnehmer- und Zuschauerbeschränkung auf jeweils 500 vor. Ein Rahmenprogramm ist ebenfalls nicht eingeplant, genauso wenig wie ein "klassischer" Zielbereich mit der Versorgung der Teilnehmer. Darüber hinaus sollen die geltenden Abstandsregeln eingehalten und, wo notwendig, ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Der Aufenthalt der Teilnehmer in der Heinrich-Beck-Halle soll zudem auf ein Minimum reduziert werden.

Hintergrund Der Zeitplan am 20. September > ab 7.30 Uhr: Startunterlagenausgabe/Nachmeldungen bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start, Veranstaltungszentrum Heinrich-Beck-Halle. > 10 Uhr: Start OBM-Langstrecke 60 Kilometer/1700 Höhenmeter. > 10.05 Uhr: Start OBM-Kurzstrecke 30 Kilometer/800 Höhenmeter in Startblöcken, Block 1: E-Block. > ab 10.20 Uhr: Rundendurchläufe, Zieleinläufe des Marathons (Schulhof Martin-Stöhr-Schule), Bewirtung. > 13 Uhr: Siegerehrung OBM Kurzstrecke. > ab 14 Uhr Kids Races U9, U11, U13, U15. > circa 15.20 Uhr: Siegerehrungen Kids-Race, Siegerehrung OBM-Langstrecke, anschließend Ausklang im OBM-Event-Dorf Schulhof. Vorbereitung Der Marathon-Trägerverein bietet in Zusammenarbeit mit Rad-Sport-Bergstraße mehrere Vorbereitungsprogramme, unter anderem Fahrtechnikseminare, Grundlagen-Ausdauerprogamme oder auch Mountainbike-Ausfahrten über OBM-Streckenteile an. Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins Odenwald-Bike-Marathon (OBM) unter www.odenwald-bike-marathon.de im Bereich "OBM-Programme und Touren" oder auf der OBM-Facebookseite. Teilnahme Teilnahmeberechtigt sind alle gesunden und trainierten Sportler. Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, brauchen die schriftliche Zustimmung der Eltern. Eine Teilnahme am OBM erfordert regelmäßiges Ausdauertraining. Anmelden kann man sich über www.odenwald-bike-marathon.de. Melder bis 31. August zahlen für die Kurzstrecke 26 Euro, die Jugend 22 Euro und für die Langstrecke 32 Euro. Nachmelder – 1. bis 14. September – zahlen für die Kurzstrecke 32, für die Langstrecke 37 Euro. Am Wettkampftag zahlt man für die Kurzstrecke 37, für die Langstrecke 42 Euro. Straßensperrungen/Parken Als Teilnehmer wie als Zuschauer sollte man die Straßensperrungen insbesondere um das Veranstaltungszentrum (Heinrich-Beck-Halle/Martin-Stöhr-Schule) beachten. Es wird darum gebeten, nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen zu parken. Der offizielle Veranstaltungsparkplatz befindet sich gut fünf Minuten (mit dem Rad) vom Start-/Zielbereich entfernt – am Sportzentrum in Leutershausen, Galgenstraße. ze

In sieben Altersklassen können die Teilnehmer beim OBM an den Start gehen, wobei ausschließlich das Geburtsjahr für die Klassenzugehörigkeit entscheidend ist. Wer die 30 Kilometer lange Kurzstrecke oder die doppelt so lange Langstrecke, bei welcher der Rundkurs zweimal zu bewältigen ist, fahren möchte, muss im Jahr 2001 oder früher geboren sein. Für die jüngeren Teilnehmer bis zum Jahrgang 2005 steht nur die Kurzstrecke zur Wahl. An den Verpflegungsstellen, die etwa alle 15 Kilometer eingerichtet sind, werden Wasser, Cola, Bananen oder Trockenkuchen an die Teilnehmer gereicht.

Für Fahrer von E-Mountainbikes gibt es eine Sonderwertung auf der Kurzstrecke – allerdings nur dann, wenn sich mindestens acht E-Biker bis Mitte September angemeldet haben. Neben dem OBM für Junioren und Erwachsene soll es, wie auch in den vergangenen Jahren, ein "Kids- und Junior Race" in vier Altersklassen von U 9 bis U 15 am Nachmittag des Veranstaltungstages geben. Ein Rundkurs auf den Straßen rund um die Heinrich-Beck-Halle ist einen Kilometer lang. Für die anderen Teilnehmer am "Kids- und Junior Race" ist ein drei Kilometer langer Rundkurs über Wiesen-, Schotter- und Asphaltwege vorgesehen, der je nach Altersklasse ein bis drei Mal zu durchfahren ist. "Wir suchen noch Helfer", sagte Kunkel. Diese werden etwa beim Auf- und Abbau oder bei der Versorgung der Teilnehmer gebraucht. Wer hilft, bekommt eine praktische Anerkennung und darf sich auf ein Helfer-Grillfest freuen.

Anmeldung als Teilnehmer oder Helfer: www.odenwald-bike-marathon.de