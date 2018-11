Weinheim/Hirschberg. (ans) Wird Hirschbergs Bürgermeister Manuel Just für das Amt des Weinheimer Oberbürgermeisters kandidieren, wenn Heiner Bernhard nächstes Jahr in den Ruhestand geht? Zumindest wird sein Name heiß gehandelt.

Bereits im Jahresinterview 2016 hatte die RNZ ihn dazu befragt - auch gestern blieb er seiner Linie treu und hielt sich bedeckt. "Mich haben in den letzten Tagen einige Bürger darauf angesprochen, und ich weiß, dass in Weinheim über meinen Namen diskutiert wird", sagte Just. Das ehre ihn; offenbar würden sein Team und er in Hirschberg gute Arbeit leisten.

Ob er am Amt in Weinheim tatsächlich Interesse hätte? "Solange ich nicht offiziell von einer Partei angesprochen werde, mache ich mir keine Gedanken darüber." Derlei Anfragen habe es noch nicht gegeben.