Das Interesse an den Grundstücken in der neuen Nordstadt ist riesig. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Mittwoch einen zentralen Beschluss zu fassen, denn es ging um die Grundschatzentscheidung über die Vergabe der städtischen Grundstücke. Und der fiel eindeutig aus. Bei nur einer Gegenstimme durch CDU-Rätin Carola Schuhmann und zwei Enthaltungen aus den Reihen der CDU - Karl-Martin Hoffmann und Christian Vögele - wurde das gemeinsam erarbeitete Konzept genehmigt.

"Mit der Entscheidung setzen wir einen der größten Stadtentwicklungsprozesse der letzten Jahrzehnte in Gang", warb Bürgermeister Stefan Schmutz noch einmal um Zustimmung. Schließlich würde mit einem positiven Votum die Grundlage geschaffen, von der die gesamte Bürgerschaft profitieren werde. Der Rat solle ein Zeichen setzen für ein innovatives Stück Ladenburg. Es war dem Bürgermeister auch wichtig, Immobilienspekulanten die rote Karte zu zeigen.

CDU-Fraktionssprecher Karl-Martin Hoffmann fand es an der Zeit, nachdem zwei Klausurtagungen stattgefunden hatten, eine Entscheidung zu treffen. Die CDU hatte sich zwar mehr Erbbaupachtgrundstücke erhofft, aber mit ihrem Anliegen konnten sich die Christdemokraten nur teilweise durchsetzen.

Hoffmann begrüßte das Bemühen der Stadt, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Er befürchtet jedoch einen Anstieg der Mietpreise, wenn in 20 Jahren die Mietpreisbindung auslaufen wird. Die CDU bedauerte auch, dass Ladenburg nun fast alle Baugrundstücke veräußert hat.

SPD-Sprecher Bernd Garbaczok dankte allen Akteuren für die fairen und zielführenden Diskussionen. Es sei um die besten Lösungen gerungen worden, und mit dem Ergebnis sei die SPD zufrieden. Die festgelegten Verkaufspreise der Reihenhaus- und Einfamilienhausgrundstücke seien ein gutes Zeichen an junge Ladenburger Familien. Die Stadt habe nämlich als Grundstückseigentümerin auf maximalen Profit verzichtet. Garbaczok ging auch auf das Wohnmodell der Mosbacher Johannes-Anstalten ein, das in der Nordstadt entstehen wird. Integration und Inklusion seien für die SPD eine Selbstverständlichkeit, allerdings sind die Sozialdemokraten vom Konzept des Trägers an dieser Stelle nicht überzeugt.

Gudrun Ruster sah die zentralen Forderungen der Freien Wähler als erfüllt an. "Wir wollten bezahlbaren Wohnraum schaffen, innovative Wohnideen umsetzen und die Inklusion fördern - all dies ist uns gelungen", kündigte sie die Zustimmung der Freien Wähler an.

Der Sprecher der Grünen, Alexander Spangenberg, sprach von einem "stimmigen Konzept". Er begrüßte es besonders, dass dem Thema "innovative Wohnmodelle" ein breiter Rahmen eingeräumt werde. Allerdings sind die Grünen skeptisch, ob es langfristig gelingen wird, auf 30 Prozent der Belegungsfläche der Mietwohnungen die Kaltmiete von 8,50 Euro pro Quadratmeter einzufrieren. Nach 20 Jahren fällt die Mietpreisbindung weg, und die Zeche müssten dann die Mieter bezahlen, prognostizierte der Grüne. Daher warb Spangenberg erneut dafür, über die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft nachzudenken. "Nur dann haben wir das Heft des Handelns in unseren Händen", meinte Spangenberg. Er sieht zwar nicht alle Wünsche der Grünen als erfüllt an, aber das hätten Kompromisse eben so an sich.

Wolfgang Luppe (FDP) sprach ebenfalls von einem guten Kompromiss, was das Verhältnis Erbbaupacht und Grundstücksverkäufe angeht. Er bewertete die Signale positiv, dass die Stadt Bodenspekulationen vermeiden möchte. Auch die Vielseitigkeit der Wohnmodelle gefällt dem Liberalen, der das Mehrgenerationenhaus-Modell besonders hervorhob. "Ich denke, wir werden hier sehen, wie ein spannendes Projekt entsteht, das sicherlich überregionale Aufmerksamkeit erreichen wird", meinte Luppe.