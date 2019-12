Noch öffnet sich der Rollladen einmal pro Woche: Die Seniorentagesstätte in der Fichtenstraße in Neckarhausen soll noch einmal eine Chance bekommen. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. Die Seniorentagesstätte in der Fichtenstraße in Neckarhausen bekommt noch einmal eine Chance. Im vergangenen Frühjahr hatte der Seniorenbeirat bereits diskutiert, die Tagesstätte zu schließen. Die Mitglieder hatten sich damals aber mehrheitlich dafür ausgesprochen, das wöchentliche Angebot zunächst aufrecht zu erhalten und eine neue Betreuungskraft zu suchen. Im August vergangenen Jahres kam daher Barbara Dietz-Becker.

Mittlerweile kommen mehr Senioren in die Tagesstätte, die Zahl ist aber immer noch sehr gering, wie in der Sitzung des Seniorenbeirats am Donnerstag bekannt wurde. Die erneut vorgesehene Schließung zum Jahresbeginn 2020 wurde allerdings wieder abgewendet.

Tatsächlich sei die Zahl mit drei verbliebenen Teilnehmerinnen zunächst „sehr übersichtlich“ gewesen, sagte Dietz-Becker in der Sitzung. Mit acht Teilnehmerinnen bei zehn Sitzungen über das Jahr 2019 habe sie sich dann ein wenig stabilisiert. „Jetzt liegen wir bei elf bis zwölf regelmäßigen Besucherinnen im Alter von 63 bis 94 Jahren“, berichtete sie. Männer kämen nur zu besonderen Veranstaltungen.

Bei der Mischung von aktiven und bewegungseingeschränkten Menschen sei es mitunter schwierig, das richtige Angebot für alle zu gestalten, so Dietz-Becker. Insgesamt aber habe sich der Treff bei den regelmäßigen Besuchern gut etabliert. Allerdings hätten auch Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt nicht dazu geführt, dass neue Senioren dazustoßen.

Dennoch: Angesichts des leichten positiven Trends schlug Bürgermeister Michler vor, bis Februar 2020 zuzuwarten und dann im Rat über den Fortbestand des Angebotes zu befinden. „Das Ganze hat sich jetzt etwas positiver dargestellt“, erklärte auch Klaus Merkle (UBL), der anregte, die Besucher zu befragen, welche Angebote man noch machen könnte. „Ich sehe da schon Potenzial.“ Es bestehe auch das Angebot, weniger mobile Senioren Zuhause abzuholen, berichtete Dietz-Becker. Sie wünschte sich aber auch, dass etwa Veranstaltungen von Vereinen an sie herangetragen werden mit der Frage, ob der Seniorentreff teilnehmen möchte.

Dem Seniorentreff noch etwas mehr Zeit zu geben, riet auch Heidi Gade (CDU). Die dunkle Jahreszeit sei kein Vergleichsmaßstab für die Besucherfrequenz, da ältere Menschen in dieser Zeit ungern das Haus verliessen. Sie riet dazu, bis Mitte des kommenden Jahres zu warten. Die Zeit bis Februar sei zu kurz, meinte auch Dietrich Herold (UBL). Man solle Geduld üben und warten, ob Vorschläge kommen. Und einige Ideen zur „Kundenbindung“ – etwa Vorträge zur Ortsgeschichte, kommunalpolitische Nachmittage oder Vorträge von Feuerwehr und Polizei – hatte er auch gleich parat. „Wir haben sehr viel in der Schublade, das können wir nach und nach abarbeiten“, so Herold.

„Wir sollten in der Februarsitzung noch einmal unterrichten und das Ganze erst einmal abwarten“, befand auf Thomas Zachler (SPD). Für viele ältere Menschen sei der Treff die einzige Möglichkeit eines Beisammenseins, gab Jutta Vierling von der Seniorenbegegnungsstätte in Edingen zu Bedenken. Allerdings wüssten viele Menschen gar nicht, dass es so etwas überhaupt gebe.

Der Beirat folgte daher dem Vorschlag der Verwaltungsmitarbeiterin Doris Nießen, einen Flyer für Seniorenangebote anzubieten und diesen etwa auch bei Ärzten auszulegen.