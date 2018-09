Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Neckardamm im Abschnitt zwischen dem Pumpwerk in Neckarhausen bis zur Gemarkungsgrenze etwa einen halben Kilometer ab der Kläranlage Richtung Ilvesheim ist in einem guten Zustand.

Das war das Fazit der diesjährigen Deichschau, an der Vertreter beider Gemeinden, des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe und der Feuerwehren teilnahmen. Einige Bauten von Wühlmäusen und zahlreiche Hundehaufen waren die einzigen Auffälligkeiten auf der 3,2 Kilometer langen Strecke links des Neckars. In Ilvesheim verläuft der Deich zum Schutz vor Hochwasser rechterhand auf einer Länge von 1,5 Kilometern.

"Wühlmäuse", so erklärte Andreas Centmaier, der Leiter des RP-Betriebshofs in Ketsch, "stören uns nicht weiter, weil sie nicht sehr tief graben." Nutrias oder Bisamratten seien da schon schwieriger, weil sie den Hochwasserschutz quasi untergraben. Doch die Tiere meiden den Neckardamm bislang.

Die jährlich stattfindende Deichschau beginnt wechselweise in Ilvesheim oder in Neckarhausen, diesmal eben mit Start am Pumpwerk. Bei ihrem Rundgang kontrollierte die Gruppe den künstlich aufgeschütteten Erdwall unter anderem auf Kaninchen- und Fuchsbauten, auf störendes Wurzelwerk sowie auf Vertiefungen an Böschung und Krone. "Wir sind hier nah an der Bebauung und haben deshalb eher weniger Schäden durch Wildtiere", sagte Centmaier.

Ihm wäre es allerdings lieber gewesen, die Grasnarbe wäre dicht und grün, gilt sie doch als "Haut" eines Dammes. Durch die lang anhaltende Trockenheit ist auch die Grasnarbe verdorrt. "Sie ist aber nicht tot. Sobald es wieder feuchter wird, regeneriert sie sich recht schnell", erklärte Centmaier weiter.

Zweimal jährlich, im Frühjahr und im Herbst, werden die Dämme gepflegt. Zuständig für den Betrieb und die Unterhaltung der Deiche sowie für die Grasmahd ist das Regierungspräsidium in Karlsruhe und hier Dirk Lebrechts Referat für Hochwasserschutz. Am Dienstsitz in Heidelberg fallen 50 Kilometer in die Zuständigkeit der Behörde: Das Land ist Hausherr und zumeist Eigentümer der Schutzwälle.

In den Kommunen Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim habe man eher weniger Probleme im Vergleich zu anderen Dammabschnitten, sagte Centmaier. Der Neckardamm, in seiner jetzigen Erscheinung über 100 Jahre alt, wurde immer wieder ertüchtigt. Gerade nach dem verheerenden Eisgang im Jahr 1784, als der alte Ortskern von Neckarhausen überflutet wurde, Häuser einstürzten und 13 Menschen den Tod fanden. Damals sorgten Behörden und Verwaltung dafür, dass der zuvor vernachlässigte Schutzwall, der aus dem 30-jährigen Krieg noch einige Beschädigungen aufwies, instandgesetzt wurde.

Er ist heute für ein 200-jähriges Hochwasser ausgelegt, wo die Fluten bis 80 Zentimeter unter die Dammkrone steigen können. Ein 100-jähriges Hochwasser gab es zuletzt dreimal in den 1990er Jahren, wobei es im Ortsteil Edingen hier kaum Probleme gibt. Und in Neckarhausen schwappt der Fluss nicht einfach über, sondern er drückt das Grundwasser auf der anderen Seite des Dammes nach oben.

Künftig werde sich der Rhythmus der Deichschauen verändern, teilte Lebrecht mit. "Wir werden das nur noch alle zwei Jahre machen." Der Gesetzgeber schreibe einen Fünf-Jahres-Rhythmus vor; da sei man immer noch sehr gut dabei mit den eigenen Zeitabständen.