Von Ann-Sophie Schneck

Edingen-Neckarhausen/Coimbatore. Wenn man bei Google den Begriff "Indien" eingibt, spuckt die Suchmaschine jede Menge prächtige Fotos aus: Bilder vom Taj Mahal und Palästen, von Frauen, die große Körbe auf dem Kopf balancieren, von Gewürzmärkten und hinduistischen Priestern in traditionellen orangeroten Gewändern.

Seit meiner Ankunft in Indien sind nun schon vier Monate vergangen - und ich habe noch keinen einzigen Palast gesehen. Dafür aber jede Menge Müllverbrennung und dörfliches Leben. Vor einer Woche war ich dann zum ersten Mal als Tourist unterwegs: Mit Rucksack, teilweise westlicher Kleidung und Bauchbeutel.

Indien zu bereisen, stellt man sich aufregend und vielleicht sogar gefährlich vor. In Wirklichkeit fühle ich mich dabei kein einziges Mal bedroht. Egal, wem wir begegnen und nach Hilfe fragten: man versucht, uns zu helfen. Wobei "versuchen" das richtige Wort ist, denn teilweise wissen die Einheimischen nicht mal selbst, was wir suchen und schicken uns deshalb in eine falsche Richtung.

Indien ist laut und bunt und hektisch. Wir fahren in den Süden nach Kerala, auch "God‘s own country", Gottes eigenes Land, genannt. Hier dominiert sattes Grün. Kerala ist ein reicher Staat mit einer wohlhabenden Bevölkerung. Die meisten Einwohner sind Christen, auch wenn deren Anzahl in ganz Indien nur bei 2,3 Prozent liegt. Durch den christlichen Glauben entkommt man dem hinduistischen Kastensystem, weshalb auch einige Hindus zum Christentum konvertieren.

Was ein Rucksack doch alles über einen Menschen auszusagen scheint. Insbesondere die unzähligen Ladenbesitzer haben die Gabe, im Bruchteil einer Sekunde auf unser Vermögen und unser Herkunftsland zu schließen. "Germany? Alles gut? Carpet, carpet! Just 2000 Rupies", rufen sie. Deutsche Wortfetzen, die wir hören, als wir die Straßen der südindischen Hafenstadt Kochi entlang laufen. 2000 Rupien, das sind etwa zwölf Euro - und für manche Menschen hier ist das ein Wochengehalt.

Die portugiesischen Einflüsse von früher sind in Kochi noch immer sichtbar: an Bauwerken, am Flair der Stadt und den europäischen Speisen in Cafés. Es fühlt sich an wie Zuhause, aber es stimmt mich auch nachdenklich: Kochi ist schön und auf jeden Fall eine Reise wert. Aber was sind sechs Tage Urlaub, in denen ich keinen echten Eindruck von Indien bekommen habe? Was sind sechs Tage Urlaub, wenn man in Teppichläden steht und Pasta isst, aber kein einziges Mal Naan-Brot oder Dosa? Welchen Eindruck bekommt man von Indien, wenn man sich jüdische Viertel und traumhafte Sandstrände anschaut?

Der Urlaub im Freiwilligendienst ist dazu da, etwas vom Land zu sehen, aus dem Projekt herauszukommen und auch mal wieder Pasta zu essen. Aber der Dienst ist auch dazu da, um die Kultur kennenzulernen: Religion, Tradition, Gewohnheiten, Essen, Musik, Sprache und natürlich die Menschen. Was ich in diesen sechs Tagen gesehen habe, erleben viele Touristen in ihrem Indienurlaub. Sehenswürdigkeiten abhaken, Tempel und Paläste besuchen und sich von indischen Schmuck- und Teppichhändlern über den Tisch ziehen lassen.

Ich wäre auch so ein Tourist, denke ich. Man folgt dem Reiseführer und dem Internet, aber taucht nicht ein in die fremde Kultur. Man wird kein Teil davon, auch wenn man später vielleicht zu Hause einen indischen Teppich liegen hat. Man bleibt an der Oberfläche, wird mehrfach in die falsche Richtung geschickt, aber kein einziges Mal richtig mitgenommen. An die richtigen Orte, von den richtigen Menschen.

Als Tourist ist Indien aufregend, spannend und ein bisschen gefährlich. Als Freiwillige denke ich anders darüber. Indien ist arm und reich, rückständig und zugleich unglaublich modern. Indien ist neun Mal so groß wie Deutschland und hat mehr als 1,3 Milliarden Einwohner mit sechs verschiedenen Religionen. Indien hat 29 Staaten, und in jedem davon spricht man mehrere Sprachen und Dialekte. Erst im Januar fahre ich in den Norden. Und selbst dann werde ich niemals von ganz "Indien" sprechen können.