Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Noch bevor man sie sah, hörte man sie bereits: Musik, Böllerschüsse und ein dreifach donnerndes "Ahoi" kündigten am frühen Montagnachmittag die Ankunft der Neckarhäuser Narren des Karnevalsverein Kummetstolle (KVK) im Schlosshof an. Der jährliche Sturm auf den repräsentativen Teilsitz der Verwaltung stand an, der "Sturm auf unser Schloss", wie KVK-Elferratspräsident Marius Ebert selbstbewusst verkündete.

Fast mitleidig mit einem Blick auf die siebenköpfige Schar von Gemeinderäten und Altgemeinderäten nahezu aller Fraktionen fügte er hinzu: "Was wollt ihr uns mit diesem mickrigen Häuflein schon entgegensetzen?" Doch beim Ersten Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold biss Ebert zunächst auf Granit. In einer so pfiffigen wie weisen Rede wies Herold auf die mannigfachen Aufgaben hin, denen sich die Narren nun zu stellen hätten. "Renovieren und sanieren, auch in Neues investieren, lauten heute die Devisen, führen aber in die Miesen. Wenn alles kommt zur gleichen Zeit – und nirgendwo steht Geld bereit", reimte Herold in geschliffenen Versen. Eine Mahnung ans närrische Volk fraglos: "Statt nur Schulden auszuweiten, müssen wir uns jetzt entscheiden, was kommt zuerst und was muss warten. Und alles dies mit offnen Karten."

Der Gemeinderat der Unabhängigen Bürgerliste UBL FDP-FWV entschuldigte zugleich den urlaubsbedingt abwesenden Bürgermeister Simon Michler: "Drum schickt er mich als seinen Vize, so mach’ ich jetzt für ihn die Witze." Herold lud die Narrenschar ein, ihre Ideen rund um die anstehenden Herausforderungen wie Schulsanierung, Hilfeleistungszentrum, Kindergärten und "Wohnbau-Krise" einzubringen. "Wenn das gelingt für wenig Geld, dann habt ihr grade noch gefehlt. Am Ratstisch und in der Verwaltung – und auch in der Finanzgestaltung." Ebert konterte zunächst. Er sehe schon, dass hier mit Worten scharf geschossen werde. Sein Trumpf: Mit seinem Vize Alexander Jakel, Gemeinderat der SPD-Fraktion, habe er die Verwaltung ja quasi schon unterwandert. Aber noch immer seien die KVK-Narren ohne eigenes Vereinsheim. "Aber wir sehen ja, wie schnell so etwas gehen kann, wenn ich in Richtung Sport- und Freizeitzentrum schaue, wo 100 Tennisplätze und ein Vereinsheim von der Gemeinde gebaut wurden", übertrieb Ebert doch ziemlich. "Wollt ihr Tennis spielen?", warf Herolds Fraktionskollege Stephan Kraus-Vierling trocken ein.

Nach einigem Geplänkel und diversen Schmatzern durfte KVK-Prinzessin Imke I. "vom tanzenden Narrengestein" endlich den Schlüssel zum Schloss in Empfang nehmen. Auch ihre Lieblichkeit nannte in ihrer Rede die Übernahme der Fähre durch die Kommune, die Rettung des Markthauses und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als wichtige Themen. Den Fokus legten die Kummetstolle aber auf ihr eigenes, sehnlichst gewünschtes Zuhause. "Und was dem Tennisclub geschehen, das wär’ bei uns, dem KVK, auch sehr gern gesehen", betonte Imke I.

Ein Wunsch, den Ehrenkappenträger Franz Schläfer auf dem neuen Jahresorden formuliert hat, der gestern auch an die Abordnungen der Edinger Kälble und der Seckenheimer Zabbe verteilt wurde: "Kummetstolle – armer Tropf, immer noch kein Dach überm Kopf." Allerdings orakelte Vereinspräsident Ebert: "Wir werden sehen, vielleicht hat sich das Thema schon dieses Jahr erledigt."

Langen Beifall heimsten anschließend die so goldigen wie putzmunteren kleinen Gardemädels der "Konfettis" ein. Das Dutzend Vier- bis Sechsjähriger bot den Schautanz "Clown" und trotzte dabei der nasskalten Witterung mit strahlenden Gesichtern. Abschließend war Gelegenheit, mit heißen oder prickelnden Getränken aufs neue Jahr anzustoßen. Der nächste närrische Termin des KVK ist am 18. Januar: Dann findet in der Eduard-Schläfer-Halle der "Ball der Prinzessin" statt.