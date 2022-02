Schriesheim. (hö) Zwölf Tage länger als gedacht dauerte es, bis Bürgermeister Christoph Oeldorf an diesem Schreibtisch sitzen konnte. Nach überstandener Coronainfektion, die er just an seinem ersten Arbeitstag im Rathaus, am Mittwoch vor zwei Wochen feststellte, nahm er am Montag wieder regulär die Amtsgeschäfte auf. Doch bereits vorher hatte er am Wochenende die ersten dienstlichen Termine, nachdem am letzten Freitag endlich ein Schnelltest negativ ausgefallen war.

"Spannend und aufregend" war es für Oeldorf, an dem neuen Platz zu sitzen, zum Dekorieren wird er so schnell nicht kommen: "Das ist nicht die erste Priorität, es genügt mir vollkommen, arbeitsfähig zu sein." Immerhin: Die Schränke und der Schreibtisch sind ausgeräumt, auf dem steht auch ein Foto seiner Familie – zu mehr fehlte die Zeit: "Alles andere sieht man dann." Denn: "Die nächsten Wochen werden sehr arbeitsreich, der Terminkalender ist jetzt schon proppenvoll." Außerdem leitet Oeldorf allein in dieser Woche drei Sitzungen: am Montag den Ausschuss für Technik und Umwelt, am Mittwoch den Markt- und Kulturausschuss und am Donnerstag den Haupt- und Finanzausschuss, in dem es um seinen ersten Schriesheimer Haushalt gehen wird. Dazu kommt auch "die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen" – auch wenn er bedauert, dass er bisher noch nicht jeden Rathausmitarbeiter begrüßt hat: "Mir wird nicht langweilig – und das gefällt mir."

Christoph Oeldorfs Arbeitstag beginnt meist gegen 7.30 Uhr noch in Wilhelmsfeld, wenn er bei der ersten Tasse Kaffee seine E-Mails liest, und endet dann irgendwann gegen 20 Uhr. Zu Hause liest er dann noch Akten – die Technik machts möglich. Apropos Technik: Da Oeldorf am liebsten am Laptop arbeitet, muss man dafür noch die nötigen Schnittstellen zur Rathaus-EDV schaffen. Am Mittwoch waren erst einmal für einige Zeit die Leitungen tot, ein Defekt im Serverbereich. Der Schriesheimer Bürgermeister schmunzelt: "Also ich wars nicht."