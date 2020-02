Zwei Autos wurden am frühen Sonntagmorgen in Edingen und Neu-Edingen angezündet. In der Nelkenstraße beschädigte das Feuer auch ein Firmengebäude. Dort kann der Betrieb derzeit nur eingeschränkt laufen. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (mwg) Als am Sonntag vor einer Woche zwei Autos in Edingen und Neu-Edingen brannten, sollte auch ein weiteres Fahrzeug in Flammen aufgehen.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums in Mannheim auf Anfrage der RNZ bestätigte, habe es in der Tatnacht eine versuchte Brandstiftung auf ein drittes Auto gegeben. Dieses stand in der Straße Auf der Höhe in Edingen und damit in unmittelbarer Nähe zur Goethestraße, wo das erste Fahrzeug gegen 3 Uhr angezündet wurde. 20 Minuten später ging dann der Notruf aus der Nelkenstraße in Neu-Edingen ein. Hier brannte ein Auto aus, zudem wurden ein daneben geparktes Fahrzeug und eine Maschinenhalle beschädigt. Der Besitzer des Fahrzeugs in der Straße Auf der Höhe habe die versuchte Brandstiftung erst später bemerkt und zur Anzeige gebracht, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei hält einen Zusammenhang der Taten für wahrscheinlich. Zum möglichen Täter lagen bis Montag keine Hinweise vor.