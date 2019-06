Die erfolgreiche C-Jugend der MSG HeLeuSaase trainiert in der Heddesheimer Nordbadenhalle. In Hirschberg reichen die Hallenkapazitäten nicht. Foto: Dorn

Hirschberg/Heddesheim. (nip) Wie aus einer Notlösung ein sehr erfolgreiches Projekt werden kann, zeigen die Handballmädels der MSG HeLeuSaase. Seit zwei Jahren spielen sie zusammen als Spielgemeinschaft der drei Vereine TSG Heddesheim, SG Leutershausen und TVG Großsachsen. Nachdem das Interesse in den einzelnen Vereinen am weiblichen Handballsport gesunken war, bündelte die eigens gegründete MSG die Spielwilligen.

Die D-Jugend-Trainer Daniela Ebert und Michael Schröder loben das Team: "Bis auf ganz wenige Mädchen geht die Mannschaft jetzt in die C-Jugend." Und dort mischen die Teams auch in der Badenliga mit. Dass sie gut spielen können, haben sie bereits in der Saison 2018/19 unter Beweis gestellt, als sie mit der D-Jugend Kreismeister wurden und somit in der höchsten Spielklasse ein Ausrufezeichen setzten.

In der neuen Gruppe sind sie die Jüngsten und in der Vorqualifikation zur Badenliga auf neun weitere Mannschaften getroffen. Dabei erreichten sie den dritten Platz und sicherten sich somit einen Platz für die Qualifikation zur Badenliga. Bei dieser Qualifikation in Heddesheim reichte ein Unentschieden gegen die HSG Bergstraße und eine Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen, um Tabellenzweiter zu werden. Die weibliche C-Jugend wird somit als jüngste Mannschaft in der Badenliga, der höchsten Spielklasse für diesen Jahrgang, antreten.

Das nun formierte C-Jugend-Team besteht aus 13 Mädchen der 2006er und 2007er Jahrgänge. Das Gros der Spielerinnen kommt zwar aus Heddesheim, doch den Bergstraßen-Handballerinnen zuliebe würden die Trainer gerne auch in Großsachsen und Leutershausen Trainingsstunden anbieten, sagt Daniela Ebert. "Damit die nicht immer fahren müssen." Leider sei es im Moment so, dass die Hallenkapazitäten nicht ausreichten, um diesen Wunsch zu erfüllen.

Für Unterstützung ist das junge, ehrgeizige Team immer dankbar. Im vergangenen Jahr schenkten ihnen die Hirschberg- und die Löwen-Apotheke in Leutershausen jeweils vier Eisboxen. Fürs neue Team packte die Hirschberg-Apotheke nun nochmals eine neue drauf. "Das ist für uns sehr praktisch, weil sie die Kühl-Pads enthalten, die die Spielerinnen manchmal im Training gebrauchen können", schildert Esther Bähr, Mutter einer Spielerin. "Über einen Trikot-Sponsor würden wir uns auch sehr freuen", stellt Daniela Ebert sachlich fest.

Hier werde schließlich erfolgreich Jugendarbeit betrieben, ergänzt Trainer Michael Schröder nicht ohne Stolz. "Das ist nicht immer so der Fall."

Info: Weitere Handballspielerinnen nimmt die MSG gerne auf. Trainiert wird dienstags von 18 bis 19.15 Uhr und freitags von 17 bis 18.30 Uhr in der Nordbadenhalle in Heddesheim.