Weinheim. (hö) Zwar findet es Uli Sckerl, grüner Landtagsabgeordneter und Stadtrat der Grünen Liste, "völlig verständlich, dass Weinheim wie viele andere Städte und Gemeinden im Land dafür wirbt, Modellkommune zu werden, um mit einem dichten System von Schnelltests Bürgern, Handel, Kultur und Gastronomie Angebote zur Öffnung machen zu können". Allerdings ist er selbst gegen ein solches Vorgehen.

Erst müssten die viel zu hohen Inzidenzwerte – im Rhein-Neckar-Kreis lag der am Samstag bei 128,4 – deutlich und dauerhaft unter den 100-Wert und dann unter 50 gedrückt werden. Sckerl meint: "Mit derart hohen Werten halte ich eine Öffnungsstrategie für nicht darstellbar. Meine Bitte ist, über Ostern nochmals gemeinsam Anstrengungen zu unternehmen, Kontakte zu reduzieren und Infektionen zu vermeiden! Lockerungen und Öffnungsschritte können ja dafür ein lohnenswerter Anreiz sein."

Zudem lägen momentan bei den Landesministerien und den Kommunalen Landesverbänden (KLV) "eine hohe dreistellige Zahl von Anträgen und Ersuchen von Gemeinden für Modellkommunen" vor. Und es werde nicht möglich sein, jeden einzelnen Antrag zu bescheiden. Aktuell finden, so Sckerl, Gespräche des Sozialministeriums mit den KLV über Konzepte und mögliche Standorte statt. Es sei sinnvoll, dass die KLV nun Musterkonzepte und auch Standorte vorschlagen, da diese die Situation vor Ort viel besser kennt. Und Sckerl meint: "Die Stadt Weinheim sollte sich hieran beteiligen."

Er hat selbst zwei Vorschläge: erstens den eines "Schutzschirms für Öffnungen". Es würden landesweit bestimmte Öffnungen ermöglicht, wenn – bei Inzidenzen in jedem Fall unter 100 – ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorliegt, um Angebote zu nutzen. Es muss geklärt werden, für welche Bereiche das gehen könnte. Dies würde eine aufwändige Einzelausweisung von "Modellkommunen" überflüssig machen. Zweitens will Sckerl eine Zusammenarbeit der Bergstraßen-Kommunen. Denn auch in Schriesheim gebe es ähnliche Bestrebungen, "Modellkommune" zu werden. Sckerl kann sich vorstellen, dass jede einzelne ihre Schwerpunkte setzen soll: mal für Gastronomie, mal für Kultur oder mal für Tourismus. So könnten alle zusammen profitieren – und gleichzeitig ein massenhafter Besucherverkehr, wie gerade in der "Modellkommune" Tübingen, vermieden werden.

Update: Sonntag, 28. März 2021, 19.15 Uhr

Wird Weinheim zum "zweiten Tübingen"?

Weinheim. (RNZ) Endlich wieder Shoppen, Kaffeetrinken, ins Konzert oder ins Kino gehen – einige wenige Städte in der Republik haben derzeit die Chance, in einem Modellprojekt zu ermitteln, wie das pandemiegerecht funktionieren kann. Weinheim will dazugehören und hat sich mit entsprechenden Konzepten am Freitag bei der Regierung des Landes Baden-Württemberg ins Gespräch gebracht.

Der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (Grüne) hat zugesagt, sich dafür einzusetzen und die Bewerbung den entscheidenden Organen und Gremien vorzulegen. Nun hofften die Verantwortlichen im Rathaus, aber auch im Einzelhandel, der Gastronomie und der Kulturszene auf Nachricht aus Stuttgart, so Verwaltungssprecher Roland Kern. Seinen Angaben zufolge hat die Stadt zwei getrennte, aber korrespondierende Konzepte erarbeitet: eines für Einzelhandel und Gastronomie, das andere für die Kultur.

OB Manuel Just. Foto: Kreutzer

"Für uns geht es mit dieser Bewerbung keineswegs darum, eine willkommene Möglichkeit zur Umgehung der Corona-Verordnung zu ergreifen", stellt OB Manuel Just im Anschreiben zur Bewerbung klar, "sondern um einen proaktiven Beitrag, wie in Zeiten der Pandemie verantwortungsbewusst eine kulturelle, wirtschaftliche und gastronomische Teilhabe für alle Akteure möglich sein kann". In beiden Konzepten verweist der OB auf die Voraussetzungen, die die Eignung Weinheims als Modellstadt ausmachen: Just führt an, dass der Einzelhandel geprägt ist von kleinen, inhabergeführten Läden in der Innenstadt. Das sei der Garant dafür, dass Coronaregeln je nach Pandemielage gut eingehalten werden können: "Die Inhaber in den Geschäften sorgen selbst für eine Kontrolle und behalten den Überblick. Viele Besucher sind Stammkunden." Im Verein "Lebendiges Weinheim" sei ein Großteil der Einzelhändler organisiert, sodass auch hier ein schneller Informationsfluss besteht.

Bei der Gastronomie argumentiert der OB am Beispiel der Burgen und des Marktplatzes. Auch hier gebe es "ein engmaschiges Netzwerk über eine organisierte Interessengemeinschaft". Just: "Bei der Außenbewirtung bietet der Marktplatz genügend Raum für Abstand, gleichermaßen ist die Fläche der Außenbewirtung für die einzelnen Gastronomen überschaubar."

"Allerdings ist es bei schönem Wetter unvermeidbar, dass sich auch in Corona-Zeiten Menschen dort treffen, weil der Platz und die Burgen zum Beispiel Ausgangsort für Spaziergänge und Ausflüge sind", gibt OB Just zu bedenken: "Aus unserer Sicht ist es daher viel pandemiegerechter, die Gastronomie unter Auflagen zu öffnen. So wird es den Gastronomen möglich, die Auflagen in ihren Betrieben unter Kontrolle zu halten und auf die Beachtung der Corona-Regeln hinzuwirken. Bei einer weiteren Schließung ihrer Betriebe könnten sie das nicht." Just verweist auf die Arbeit im Krisenstab und auf die Weinheimer Teststrategie, mit deren Hilfe es früher als anderswo möglich war, an Schulen und in Kitas zu testen, sowie auf das zentral gelegene Schnelltestzentrum und die Option, weitere zentrale Orte zu schaffen.

Bei der Kultur erinnert er an das erfolgreich umgesetzte Konzept "Von null auf hundert", mit dem im vergangenen Sommer pandemiegerechte Veranstaltungen möglich waren, sowie an ein ausgeklügeltes Hygienekonzept für die Stadthalle. Schon für die nächsten Wochen habe das Kulturbüro bereits komplett organisierte Veranstaltungen mit Hygienekonzepten in der Schublade.

Über die Aktivitäten der Stadt hat der OB am Freitag den Gemeinderat informiert. Er begründet das Vorgehen so: "Vor diesem Hintergrund gehen zahlreiche Vorschläge, Impulse, Anregungen, aber auch sehr viele ungeduldige Anfragen bei mir und anderen Beschäftigten der Stadt ein. Dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Die Fragen kommen vor allem aus Bereichen, die unter dem langen Lockdown am meisten leiden und existenziell in Not sind. Die zum Teil unverständlichen politischen Beschlüsse der zurückliegenden Tage haben diese öffentliche Wahrnehmung beschleunigt."