Heddesheim. (ze) Um ein Neubaugebiet entstehen zu lassen, ist oftmals ein langer Atem nötig. So auch beim nordwestlich der bisherigen Bebauung von Heddesheim gelegenen Neubaugebiet "Mitten im Feld". "Ich bin froh, dass wir uns bereits vor vielen Jahren auf den Weg gemacht haben, konzeptionell etwas zu entwickeln", erinnerte beim Spatenstich zum zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Bürgermeister Michael Kessler an die Anfänge dieses "Großprojekts der Gemeinde".

Über viele Jahre hinweg hatte man in Heddesheim vor allem die Innenverdichtung vorangetrieben, und so sei es irgendwann absehbar gewesen, dass Heddesheim ein größeres Neubaugebiet benötigt. Denn die Gemeinde liege infrastrukturell sehr gut, mitten in der Metropolregion, was sich unter anderem in der Nachfrage nach Wohnraum deutlich mache, sagte Kessler am Montag.

Deshalb habe sich der Gemeinderat in einer Klausurtagung im Jahr 2008 dazu entschlossen, eine größere, zusammenhängende Fläche von rund 24 Hektar als Neubaugebiet zu entwickeln. Die Fläche sollte jedoch nicht auf einmal bebaut werden, sondern in drei Schritten. So kam es, dass im Jahr 2014 das acht Hektar umfassende Gebiet "Mitten im Feld I" erschlossen wurde. Hier zeigte sich schon bald eine große Nachfrage nach Grundstücken, sodass sich der Gemeinderat 2016 mehrheitlich dazu entschloss, den zweiten, ebenfalls acht Hektar großen, Bauabschnitt anzugehen. Dabei wolle man sich an den bewährten Strukturen von "Mitten im Feld I" orientieren und das dortige Straßensystem fortführen.

Bei den Vorbereitungen zu "Mitten im Feld II" gab es aber eine Besonderheit, denn die Archäologen wurden hier fündig. Insgesamt 800.000 Euro kosteten laut Kessler die Grabungsarbeiten. Ein Betrag, der auf die Erschließungskosten der zukünftigen Grundstückseigentümer umgelegt werde. "In dieser Größenordnung kannten wir das nicht aus Mitten im Feld I", zeigte sich selbst Kessler erstaunt über die Dimension der archäologischen Tätigkeit auf Heddesheimer Gemarkung.

Gegenüber dem ersten Bauabschnitt ändert sich aber etwas die Struktur des neuen Wohngebiets, in dem zukünftig 450 bis 500 Menschen leben könnten. So soll es nicht nur Wohnangebote für junge Familien geben, sondern auch speziell für ältere Menschen. Ebenso soll hier bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.

Dazu werde ein Lebensmittel- und ein Drogeriemarkt entstehen. "Das macht Sinn", betonte Heddesheims Bürgermeister mit Blick auf die rund 1500 Menschen, die, wenn das gesamte Gebiet erschlossen ist, einmal hier leben könnten. Eine Buslinie soll das Neubaugebiet mit dem Zentrum der Gemeinde verbinden. Ebenso wurde an eine moderne Breitbandversorgung für das schnelle Internet gedacht.

Die Erschließungskosten für "Mitten im Feld II" würden rund acht Millionen Euro betragen, so Kessler, der davon ausging, dass im Herbst kommenden Jahres die ersten Häuser errichtet werden können. Um diesen Termin halten zu können, hat der Erschließungsträger, die Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung, bereits vor zwei Jahren mit den Planungen begonnen. Deren Geschäftsführer Andreas Klaus freute sich schon auf den Einweihungstermin im Herbst 2020 und kündigte an, dass dabei einige der Exponate gezeigt werden, die die archäologischen Grabungen hervorbrachten.