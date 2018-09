Von Christina Schäfer

Hirschberg. "Ich bin in die Feuerwehr reingeboren worden." Michael Rell ist ein entspannter Typ. Den fragenden Blick auf seinen Satz beantwortet er entsprechend gelassen, mit einem Lächeln auf den Lippen: "Mein Vater ist der ehemalige Kommandant." Sein Vater, das ist Tobias Rell. Er war 18 Jahre lang in führender Funktion in der Freiwilligen Feuerwehr Leutershausen tätig. Der Sohn will es ihm gleichtun. "Ich kann mir schon vorstellen, auch irgendwann das Amt des Kommandanten auszuüben."

Doch bis dahin ist es noch eine längere Zeit. Für Michael Rell kein Problem. Er ist jung, gerade mal 26 Jahre zählt er. Und auch wenn ihn Blaulicht und große Autos schon immer fasziniert haben, wie so viele andere Jungen im Kindesalter, bekräftigt er nochmals: "Meine Laufbahn war vorherbestimmt." Als Kind tritt er ein, ist mittlerweile seit acht Jahren bei den Aktiven und hat an Ausbildungen schon "fast alles", wie er sagt. Eine davon ist die zum Atemschutzgeräteträger.

Michael Rell ist einer von denen, die nicht nur nah dran sind - er ist mittendrin, wenn Flammen und Rauch ein Haus in den Griff nehmen. Der Moment, in dem man den Befehl des Gruppenführers abwartet, "da hat man Scheuklappen auf - und dann macht man sein Ding", erklärt er seinen Job. Das klingt rational. Ist es auch - zumindest zum Teil. "Eine gewisse Ratio ist wichtig, um das eigene Leben nicht zu gefährden", führt Rell aus.

Er hat diese Ratio, hat seine Grenzen ausgetestet, weiß, was er sich zumuten kann und was nicht. "Die Szenarien üben wir, da werden ganz viele Situationen abgearbeitet." Das auch unter echten Bedingungen - etwa dann, wenn Container in Flammen gesetzt werden, man die Hitze des Feuers spürt. Man brauche ein gutes Gespür für sich selbst, sagt Michael Rell. Seine Grenze hat er bei einem Brand in Großsachsen erlebt. "Da stand auch der ganze Dachstuhl in Flammen. Meine Flasche war irgendwann leer, also musste ausgetauscht werden."

Das wissen auch diejenigen, die über Funk mit dem Trupp Kontakt halten und bei dem Einsatz immer wieder nach dem Füllstand der Flaschen fragen. Michael Rell wird rausbeordert - und bekennt: "Ich wäre auch so zurückgegangen." Die Hitze war zu viel.

Seine Versicherung bei einem solchen Einsatz ist sein zweiter Mann, der den Trupp vollständig macht. Blindes Vertrauen braucht es für einen solchen Einsatz zu zweit, bei dem das Adrenalin in die Adern schießt. "Ich muss wissen, dass er mich im schlimmsten Fall rausholen kann", beschreibt Rell. Und das man nicht alleine bleibt in einer Situation: "Wir gehen zusammen rein, wir gehen zusammen raus." Das ist Anforderung - und doch auch ein Verlassen auf den jeweils anderen.

Dieses Vertrauen braucht es insbesondere dann, wenn der Schritt der Überwindung kommt. Die Alarmnachricht, die Fahrt zum Hilfeleistungszentrum, das Besteigen der Autos, die Strecke zum Einsatzort, das Eintreffen, der Befehlsempfang, das Anlegen der Ausrüstung - alles tausendfach geübt und im Einsatzfall ein einziges Funktionieren. Doch dann kommt die Rauchgrenze, und mit ihr der Moment der Überwindung. Keine Simulation, sondern Realität. Eine Tür öffnen - und nichts mehr sehen. "Das ist ein Moment, in dem man teils den Herzschlag im Kopf hört", sagt Michael Rell. Auch später gibt es ihn, den Augenblick, der Überwindung kostet: "Dann, wenn man mit dem kleinen Stahlrohr vor der Feuerwalze steht."

Für den jungen Feuerwehrmann ist das längst kein Alltag, wenn sich auch die Routine nach acht Jahren eingestellt hat, das Herz nicht mehr ganz so stark pocht wie noch beim ersten Einsatz, an den er sich erinnert, als wenn er gestern gewesen wäre. "Aufregung pur", beschreibt er es. Doch auch wenn sich der Blutdruck nicht mehr ganz so stark hebt, ein Gedanke ist immer dabei: Es kann der letzte Einsatz sein.

Mit den Jahren ist sein Verhältnis zum Feuer ein anderes geworden. "Man lernt, es zu lesen und anders damit umzugehen", erklärt Michael Rell. Mit dem Wissen habe er die großen Hemmungen vor den Flammen verloren - "aber nicht den Respekt", schiebt er hinterher. Den müsse man haben, sonst könnte man das Feuer unterschätzen. Auch mit dem Thema "Tod" habe er durch seinen Beruf einen anderen Umgang gefunden.

Michael Rell ist Mechatroniker mit Fachbereich Kältetechnik. Sein Arbeitsort sind häufig Friedhöfe, Schlachthöfe - und Leichenhäuser. Das hat ihm geholfen, als er den ersten Toten im Einsatz erlebte. "Das war schwierig - aber man macht seinen Job." Michael Rell bleibt auch in diesem Moment klar im Erzählen - sagt aber auch: "Das braucht man nicht." Das, was hilft beim Job, ist der Dank nach einem Einsatz, sagt der junge Mann, für den das Leben in der Feuerwehr eine Lebenseinstellung ist und der sich auch durchaus noch ein Dasein als Berufsfeuerwehrmann vorstellen kann - "bis ich 30 bin, habe ich Zeit".

Näher steht ihm aber erst mal die Ausbildung zum Gruppenführer: "Das reizt mich, weil es eine neue Herausforderung ist und ein anderes Denken braucht." Kürzlich abgeschlossen hat er seine Ausbildung zum Feuerwehrsanitäter. Für ihn ein weiterer Baustein auf dem Weg mit dem möglichen Ziel des Kommandanten, geweckt durch den Vater, der ihn mit seiner Feuerwehrleidenschaft ansteckte. Michael Rell lacht: "Aber mit seiner Leidenschaft fürs Hühnerzüchten, da hat mein Vater mich nicht gekriegt."