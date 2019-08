Von Nadine Rettig

Weinheim. Dieser rote Start-Button wird wohl in Zukunft noch so manches Duell beginnen. Er ist in der Mitte zwischen den beiden bunten Röhren positioniert und löst den sogenannten "Racing Modus" der neuen Rutsche "Piranha" in Weinheims Erlebnisbad Miramar aus. Und die hat eine Besonderheit: Sie besteht aus gleich zwei Röhren und ist damit eine waschechte "Wettkampfrutsche", auf der sich einwandfrei klären lässt, wer nun die bessere Rutschtechnik hat.

Welch großer Beliebtheit sich der "Rutschenzuwachs" erfreut, zeigte sich schon bei der offiziellen Einweihung am Freitagnachmittag. "Es ist unglaublich, wir haben bisher durchweg nur positives Feedback bekommen", freute sich Christian Bierth, Betriebsleiter des Miramar, über die Resonanz auf die 242 Meter lange Rutsche, die bereits einige Tage zuvor ihren Betrieb aufgenommen hatte.

Auch am Freitagnachmittag herrschte im Startbereich vor den beiden Röhren zu jeder Zeit Hochbetrieb. Den Erfolg der Rutsche erklärte sich Bierth darin, dass es für einen Sieg im Duell der beiden Röhren nicht unbedingt auf die Körpergröße und das Gewicht ankommt. "Das Besondere daran ist, dass man, auch wenn man klein ist, eine Chance gegen jemand Großen hat. Da kann der Sohn auch gegen den Papa gewinnen, da es vielmehr auf die richtige Technik und Körperspannung ankommt", erklärte Bierth.

Egal woran es letztlich liegt, die Rutschfans sind auf jeden Fall hellauf begeistert von der neuen Attraktion. "Die Rutsche ist total toll und superschnell", war auch das Fazit eines Jungen, der am Nachmittag der Einweihung zum wiederholten Male in der Schlange stand, um bei diesem Lauf vielleicht die Technik noch etwas mehr zu optimieren und die eigene Zeit aus der letzten Runde zu toppen. In vielen schien die Rutsche den Ehrgeiz zu wecken, die eigene Bestzeit zu toppen oder den Rivalen der letzten Runde doch noch mal zu einer Revanche herauszufordern.

Für das richtige Renngefühl sorgt die Rutsche schon vom Start an. "Ready to race - take your position", fordert der Bildschirm über dem Eingang nach der Betätigung des Startbuttons auf und die vier roten Lichter im Stil einer Formel-1-Ampel sorgen für ordentlich Herzklopfen vor dem Start. Schaltet die Ampel auf Grün, gilt es, einen guten Start zu erwischen und mit Schwung in die bunte Röhre abzutauchen. Mit ordentlich Tempo geht es durch die Kurven, in denen sich die Geschwindigkeit immer weiter erhöht. Wie man dabei am schnellsten ist, lässt sich am besten in mehreren Rutschdurchgängen herausfinden.

Ob im Sitzen oder im Liegen, jeder entwickelt auf der Rutsche seine eigenen Tricks. Doch so unterschiedlich die Rutschtechniken auch waren, galt der Blick aller nach der rasanten Rutschpartie als Erstes dem Bildschirm am Ende des Auslaufbeckens, um die eigene Zeit zu sehen und zu schauen, wer im aktuellen Duell die Nase vorne hatte.

Besonders hoch her ging es am Abend der Eröffnung schließlich bei der "Rennchallenge", die in verschiedenen Altersklassen ausgetragen wurde. Sie ließ den Tag der offiziellen Eröffnung ausklingen. "Wir wollen unsere Gäste immer wieder mit neuen Sachen überraschen, die sie so nicht in anderen Spaßbädern finden", erklärte Bierth das Konzept des Miramar, das in den vergangenen Jahren vor allem durch die Badewelt Sinsheim Konkurrenz bekommen hat. Mit der "Formel 1" unter den Rutschen scheint das gelungen zu sein.