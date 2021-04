Die Merian-Realschule in Ladenburg. Foto: Beckmann

Ladenburg. (skb) Dominic Arbogast und Stefan Wehner, beide Lehrer an der Merian-Realschule (MRS), gehören zu den landesweit sechs Pädagogen, die in dieser Woche mit dem Lehrerpreis der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg ausgezeichnet worden sind. Der jährlich verliehene Preis würdigt herausragende Leistungen und besonderes Engagement im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Diesem Bereich kommt auch das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro zugute, das jeweils drei Schulen in Baden-Württemberg erhalten.

Die Freude an der MRS ist groß. Nachhaltigkeit spiegelt sich hier in einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Projekte wider, die zum Teil seit Langem im Schulalltag integriert sind oder sich nach und nach durch Anregungen auch aus den Reihen der Schülerschaft entwickelt haben. Vorrangig finden sie klassen- und fächerübergreifend statt.

Dominic Arbogast (l.) und Stefan Wehner freuen sich über den Preis. Foto: Beckmann

Dazu gehört etwa der Unicef-Spendenlauf, für den sich die Schüler schon mehrfach ins Zeug gelegt haben, der Schulgarten, dessen Ernte verwendet wird und der auch ein kleines Wildbienen-Hotel beherbergt, oder das Tauschregal für Schulmaterialien, das jedem Schüler zur Verfügung steht. Es werden außerdem ausgediente Batterien gesammelt und ordnungsgemäß selbst entsorgt, das Pfand gesammelten Leerguts kommt der Stiftung "Plant for the Planet" zugute, Mülltrennung ist ein Thema, und es wurde eine Sammelstelle für alte Smartphones eingerichtet, die an den Naturschutzbund gehen.

Stefan Wehner ist es wichtig, dass Schülern die Begrenzung von Ressourcen bewusst wird, und sie lernen, schonend damit umzugehen. Ganz toll sei, wenn die Schüler selbst erlebten, was sie bewirken können. Wie zum Beispiel durch ihre Vereinbarung mit Andrea Weber, Inhaberin des Altstadt-Cafés "Herzhaft–Süß", die sich bereit erklärte, den Schülern die nicht verkaufte Ware vom Vortag kostenfrei zu überlassen: "Alle kamen in den Genuss und haben gemerkt, dass die Lebensmittel noch lecker schmecken", so Wehner.

Wesentlich sei, ergänzt Arbogast, dass die ganze Schule einbezogen ist. Die SMV (Schülermitverwaltung) sei Multiplikatorin: "Wir geben Themen hinein, aber ebenso kommen von den Schülern Vorschläge. Dann überlegen wir, wie man sie umsetzt." Wichtig sei ihm, zum Umdenken anzuregen: "Wenn man die Schüler zur Eigenverantwortlichkeit anregen kann, ist das für uns der Heilige Gral." Beide Pädagogen betonen, den Preis als Ergebnis des Zusammenwirkens der gesamten Schulgemeinschaft zu verstehen, die die Projekte mitträgt: Schüler, Lehrer, Eltern sowie alle Unterstützer wie insbesondere der Förderverein.

Die beiden Preisträger stünden federführend für "zahlreiche kleine Projekte", so MRS-Rektor Stefan Baust, "die in der Summe für Nachhaltigkeit stehen": Stefan Wehner als Verbindungslehrer zur SMV und Dominic Arbogast als Initiator etwa des Großprojekts "Info-Climb", "das nachhaltig auch unsere ganze multimediale Ausstattung gestärkt hat". Und letztlich auch zur Gründung der Schülerfirma "Meriantec" führte, die Ladenburg-Souvenirs im 3-D-Drucker produzierte. Mit dem Preisgeld sollen laufende Projekte unterstützt, aber auch neue umgesetzt werden: die Schulhofgestaltung, unter anderem mit einem Sonnensegel, und der Schulgarten-Ausbau sind anstehende Themen.

Lehrerpreis der Stiftung Kinderland geht auch an Merian-Schule

Stuttgart. (dpa) Sechs Lehrkräfte werden an diesem Mittwoch online mit dem baden-württembergischen Lehrerpreis ausgezeichnet. Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg honoriert damit das besondere Engagement im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 75.000 Euro kommt den drei Schulen zugute, in denen die sechs Frauen und Männer unterrichten.

Die Corona-Krise habe den Alltag fest im Griff und Veranstaltungen können weiterhin nicht stattfinden, heißt es von der Stiftung. "Exzellente nachhaltige Schulprojekte im Land sollen trotzdem die Anerkennung bekommen, die ihnen gebührt."

Dominic Arbogast und Stefan Wehner von der Merian-Realschule in Ladenburg organisieren der Stiftung zufolge eine große Vielzahl unterschiedlicher Projekte, die alle vom Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt seien. Dazu zähle beispielsweise die Arbeit an einem Antimobbing-Programm aber auch Sammelstellen für alte Bücher- und Schulmaterialien sowie Unicef-Spendenläufe und eine Bienenzucht.

Für die Kategorie "Selbstverständlicher Umgang mit Nachhaltigkeit im Alltag" wird Thomas Bader von der Galileo Grundschule Stuttgart ausgezeichnet. Darüber hinaus kümmerten sich der Lehrer und seine Schüler besonders um benachteiligte Menschen. So setzen sie sich etwa für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Obdachlosen ein.

Beim Kollegium der Gemeinschaftsschule Neuenstein im Hohenlohekreis steht das Unterrichtsprinzip der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Vertreten durch die Lehrkräfte Raissa Grylicki, Annette Käppler und Helena Rückert gehe es unter anderem darum, eigene Konsumgewohnheiten zu hinterfragen und zu verändern oder Bauernhöfe und Supermärkte unter dem Thema Nachhaltigkeit als Erlebnisräume neu zu betrachten.

Der Lehrerpreis der Stiftung Kinderland wird zum dritten Mal vergeben. Die Auszeichnung richtet sich an Lehrer der Klassenstufen drei bis sechs in Baden-Württemberg.