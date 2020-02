Schriesheim. (RNZ) Freunde des olympischen Faustkampfs reiben sich voller Vorfreude die Hände: Die 45. Boxmatinee im Mathaisemarkt-Festzelt steht am Sonntag, 8. März, um 10.30 Uhr bevor: Die Organisatoren vom Kraftsportverein (KSV) erwarten eine Auswahl von Faustkämpfern aus Nordirland, eine der stärksten Boxnationen in Europa. Nicht weniger robuste Athleten aus der Republik Irland waren bereits 2013 zu Gast in Schriesheim gewesen und hatten den spannenden Vergleich gewonnen.

Die Nordiren werden von einer kampfstarken U22-Staffel aus Baden-Württemberg herausgefordert. Das "Ulster Boxing Team" aus Nordirland repräsentiert eigentlich ein Stück vom Vereinigten Königreich. Dennoch treten die Boxer am liebsten im Nationaltrikot Irlands an. Ob sich der Brexit auf diese Tradition auswirkt, bleibt abzuwarten.

"Wir freuen uns jedenfalls auf hervorragende Kämpfe, denn es ist immer eine interessante Begegnung mit Boxern von der Insel, die zumeist große physische Stärke mitbringen", sagt Okan Sezer. Der KSV-Kampfrichter, Nachwuchstrainer und Stellvertreter des langjährigen Boxabteilungsleiters Werner Kranz betreut das Begleitprogramm wesentlich mit.

Die Kämpfe im Ring sollen von zwei Kameras auf eine große Leinwand auf der Bühne übertragen werden, damit die Zuschauer jede Einzelheit beobachten können. Außerdem treten die Cheerleader-Frauen "Soul Dancers" des American Football-Teams aus Heidelberg auf.

Zum Sportlichen äußert sich mit Oliver Vlcek aus Villingen-Schwenningen der Sportdirektor des Box-Verbands Baden-Württemberg (BVBW), aus dessen Reihen die Gegner der Gäste stammen: "Das ist eine Topnation im Boxen, von der wir nur lernen können."

Den Hintergrund des Vergleichs bildet die erst 2019 besiegelte Partnerschaft zwischen dem Boxverband Baden-Württemberg (BVBW) und dem nordirischen Regionalverband um John Conlan. "Wir haben uns bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio kennen- und schätzen gelernt", so Vlcek. Sein Kollege ist nicht nur einer der Nationaltrainer Irlands, sondern genauso auf Landesverbandsebene beziehungsweise regional tätig wie Vlcek.

So kam die Idee auf, im Nachwuchsbereich bis zur Altersklasse der unter 22-Jährigen zusammenzuarbeiten. Bereits im Jahr nach den jüngsten Sommerspielen, 2017, entsendeten die Iren eine Auswahl zum Black Forest Cup nach Villingen-Schwenningen, wo Vlceks Verein jedes Jahr eines der größten Nachwuchsboxturniere Europas veranstaltet. 2019 flog er zu einem dreitägigen Meeting nach Belfast.

Dort wurde eine Kooperation im Wettkampfbereich sowie in der Athleten- und Trainerausbildung beschlossen. Aus der anfangs losen Zusammenarbeit ist eine feste Partnerschaft geworden. Davon sollen Baden-Württembergs Boxer in Schriesheim ebenso profitieren wie zwei Tage zuvor in Wittenhofen im Bodenseekreis beim Erststart des "Ulster Boxing Teams" auf deutschem Boden.

"Wir waren bei den bisherigen Vergleichen zwar meistens unterlegen", räumt der Sportdirektor ein. "Wir wollen aber an den Herausforderungen wachsen." Das Boxen ist verwurzelt in der irischen Kultur, so BVBW-Sportdirektor Vlcek. Allein in Belfast gebe es über 100 Box-Klubs. "Dort sieht man ganze Straßenzüge mit einem Verein neben dem nächsten."