Weinheim. Das Land hat die Maskenpflicht eingeführt, und die Weinheimer halten sich daran. An Tag eins mit Mundschutz waren die Gesichter an den Bushaltestellen, in den Einkaufspassagen und in den Läden mit Masken, Tüchern und Schals bedeckt. Passanten und Ladenbetreiber zeigen sich einsichtig – auch wenn sich Letztere mehr Frequenz wünschen. Nachdem die ersten Eindrücke verdaut waren, hat sich die RNZ zu den Details der Maskenpflicht umgehört und sich auch in der Weinheim-Galerie und im Fachmarktzentrum an der B3 umgeschaut.

Müssen Passanten die Maske in Weinheim-Galerie oder Karlsberg-Carré tragen, auch wenn sie kein Geschäft betreten? "Tatsächlich gilt die Maskenpflicht auch in Einkaufscentern. Ein Einkaufscenter ist nach allgemeinem Verständnis ein Gebäudekomplex, in dem sich räumlich und organisatorisch konzentriert Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe unterschiedlicher Branchen befinden", teilt das Ordnungsamt der Stadt Weinheim unter Bezugnahme auf die derzeit gültige Corona-Verordnung des Landes mit. "Demzufolge wären hier in Weinheim die Weinheim-Galerie und im Prinzip auch der Karlsberg-Komplex betroffen."

Das sieht auch ein Sicherheitsmitarbeiter so, den die RNZ in der Weinheim-Galerie auf das Problem anspricht. Wie viele Kollegen der Mann hat, will das Centermanagement nicht verraten – Sicherheitsgründe. In Bezug auf die Maskenpflicht melde die Security keine Probleme, heißt es am Dienstag auf Anfrage.

Zwar ist der Media-Markt an der B 3 auf die derzeit erlaubte Maximal-Verkaufsfläche geschrumpft und kann die Kunden nur in begrenzter Anzahl, mit Körben in der Hand und per Einbahnverkehr aufnehmen, aber er hat offen. Foto: Kreutzer

Was passiert in den großen Geschäften und Einkaufscentern? Die Läden in der Weinheim-Galerie haben offen. Das gilt auch für Modepark Röther und H&M. Laut Centermanagement haben beide Geschäfte mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Demzufolge haben sie sich "verkleinert" und bieten nur einen Teil ihres Sortiments an. Selbst die Kundentoiletten sind offen.

Auch der Media-Markt im Fachmarktzentrum an der B 3 ist "geschrumpft". Hier muss sich jeder einen Korb nehmen, ehe er den Laden betreten darf, durch dessen geöffneten Teil ein Einbahnstraßenkringel führt – oder führen soll. Die Kundschaft schaut sich neue Smartphones, Tablets, Fernseher oder Kameras an; viele versorgen sich aber eher mit Zubehör. Die Abteilung für "weiße Ware" ist dagegen abgeriegelt. Zumindest im analogen Dasein. Das Möbelhaus Roller hat nach wie vor geschlossen und verweist die Kundschaft auf den Onlinehandel. Auch in dem großen Chinarestaurant stehen die Stühle auf den Tischen. Umso mehr Autos parken dafür vor dem OBI-Baumarkt, der allerdings von vornherein kaum von der Krise betroffen war. Letzte Station ist das Scheck-In-Center in der Südstadt: Hier wird sehr deutlich auf die Maskenpflicht hingewiesen, vor den Theken mit Backwaren oder Fischgerichten gibt es Abstandsmarkierungen. Ebenso im Kassenbereich des Hauptmarkts.

Das gilt auch für die Geschäfte in der Weinheim-Galerie. Foto: Kreutzer

Müssen die Mitarbeiter der Geschäfte immer Masken tragen? "Ja, solange sie sich in Räumen mit Kundenverkehr befinden und wenn nicht ein anderweitiger, mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht, wie etwa eine Trennvorrichtung aus Plexiglas", erklärt ein Sprecher des Landesministeriums für Soziales und Integration auf Nachfrage dieser Zeitung. Um Infektionen zu vermeiden, müsse dabei aber gewährleistet sein, dass die Trennscheibe nicht nur frontal zwischen Kunden und Angestellten aufgebaut wird. Es müsse auch ein seitlicher Schutz bestehen, erklärt das Ministerium: "Nur dann kann dies als gleichwertig zu einem Mundschutz angesehen werden." Das gilt auch fürs Personal in Bussen und Bahnen.

Grundsätzlich seien die Arbeitgeber dafür verantwortlich, dass Masken für Mitarbeiter zur Verfügung stehen.