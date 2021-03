Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Marcel gibt Gas". Unter dieser Überschrift betreibt Marcel Renz seit Jahren einen Inklusionsblog, den er nun um einen Imagefilm erweitert hat: "Damit", so sagt der 37-Jährige, "bekommt mein Blog endlich das Gesicht, das er verdient." Es sei ein kleiner Einstieg in die Welt des Marcel Renz: "Danach kennt und versteht man mich ein wenig besser."

Der freie Journalist und Autor lebt seit seiner Kindheit mit einer fortschreitenden Muskelerkrankung und ist auf E-Rollstuhl, dauerhafte Beatmung und 24-Stunden-Assistenz angewiesen. Trotz dieser Einschränkungen spürt man bei Renz viel positive Energie: Sein Blog, mit zahlreichen witzigen Cartoons, ist ein Alltagsknigge im Umgang mit E-Rollstuhlfahrern. Im Image-Film plaudert Renz über seinen Alltag im Edinger zu Hause, den er gerne organisiert, und zeigt, wie er mit Freunden sowie seinen Assistenten Ausflüge und Reisen meistert. Wie 2018, als es nach Barcelona ging und Marcel Renz am Strand elegante Schleifen in den Sand fuhr.

In seinem Blog berichtet er, wie er in Heidelberg Geschichte und Politik studierte, dabei manche Hürden nahm und immer wieder auch auf Menschen traf, die ihm das Leben erleichterten, indem sie unkompliziert Hindernisse abbauten. Der gebürtige Böblinger spricht aber auch davon, welche Ängste er gerade jetzt in Zeiten von Corona hat, dass er selbst oder einer aus seinem ambulanten Pflegeteam erkranken könnte. Dass er fürchtet, im Krankenhaus nicht die auf ihn abgestimmten Hilfsmaßnahmen zu erhalten oder dass das mühsam aufgebaute Pflegekonstrukt zusammenbricht, wenn ein Betreuer ausfällt. Abstand halten? In seinem Fall ist das nicht möglich.

Immerhin hat Marcel Renz jetzt seine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Nach einer Absage des Sozialministeriums, das zwischenzeitlich mitteilte, Renz gehöre trotz seiner Erkrankung und der Dauerbeatmung nicht zur priorisierten Gruppe, machte es seine Hausärztin dann per Bescheinigung unbürokratisch dringend.

Im Impfzentrum im Heidelberger Pfaffengrund seien alle sehr freundlich gewesen, erzählt er im Video-Gespräch mit der RNZ. "Die Politik hat es nicht einfach und sie kann es auch nicht jedem recht machen – aber besser kommunizieren könnte sie schon", findet er. Er bekomme oft ganz unterschiedliche Aussagen und müsse um viele Dinge kämpfen. Bürokratische Hemmnisse ziehen sich durch seine Blogbeiträge wie ein roter Faden. Renz möchte aber auch nicht falsch verstanden werden: "Man bekommt viele Leistungen, das muss ich anmerken. Aber der Aufwand dafür ist auch sehr hoch", findet er.

Der Schwabe, der 1999 nach Neckargemünd kam und dort an der Stephen-Hawking-Schule sein Abitur ablegte, ist umtriebig, sein Freundeskreis groß. Über seine Arbeit als Autor hat er viele Kontakte. Er schreibt – zumeist vom Bett aus mittels Überkopfbildschirm, einer Mundmaus und Spracheingabe für entsprechende Fachzeitschriften über Inklusionsthemen und ein selbstbestimmtes Leben mit Beatmung. "Ich schreibe als Experte in eigener Sache", schildert er. Außerdem hält er Vorträge und will nun verstärkt in Online-Fortbildungen mit medizinischen Inhalten einsteigen. Neue Projekte und Ideen warten auf Umsetzung. Um den Kopf "freizukriegen", wie er sagt, sind Ausflüge in die Natur ganz wichtig. "Es ist schön hier am Neckar", sagt er in seinem Imagefilm, dessen Herstellung zwar aufwändig gewesen sei, sich aber gelohnt habe.

Film und Blog sind wichtige Beiträge in einer Zeit, in der die Berichterstattung in der Corona-Krise doch sehr "eindimensional" sei, wie er kritisiert. Dabei ist die Renz’sche Expertise zu wertvoll, um ungehört oder ungesehen zu verhallen. Der Mann ist lösungsorientiert: "Mir ist es wichtig, konstruktiv auf Dinge hinzuweisen", betont er. Eine beispielgebende Haltung.

Und wenn er sagt, dass die Informationspolitik in dieser Krise gerade für Menschen wie ihn manchmal eine "Katastrophe" sei, dann klingt das sachlich, aber nicht böse. Überhaupt ist ihm der "Blick aufs Positive" nicht verstellt. Auch damit beschäftigt sich Renz in einem seiner neuesten Beiträge in seinem Blog "Marcel gibt Gas". Bereits im ersten Lockdown vergangenen Jahres hat Marcel Renz damit begonnen, einen Corona-Blog zu verfassen. Darin befasst sich der Autor ausführlich, sachlich-kritisch und pragmatisch mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft und auf ihn persönlich. Sein Fazit dabei: "Viel Jammern hilft nicht viel." Bei allem Übel gelte es sich bewusst zu machen, dass jede Krise einen Wendepunkt bedeute und einen Aufbruch zu neuen Erkenntnissen und Wegen möglich machen könne: "Also im Endeffekt etwas verbessert", schreibt Renz. Hoffnung, Energie und Lebensfreude sprechen aus seinen Blog-Beiträgen. Es gibt sie ganz ohne Rezept.